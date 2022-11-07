Teknoloji Twitterın ardından Metada da büyük çaplı işten çıkarmalar başlıyor
SOSYAL MEDYA

Twitter'ın ardından Meta'da da büyük çaplı işten çıkarmalar başlıyor

WSJ'nin haberine göre işten çıkarmaların Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre, şirket çalışanlara çarşamba günü işten çıkarma kararıyla iligli bir duyuru yapacak. Şirket yetkilileri, çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Twitterın ardından Metada da büyük çaplı işten çıkarmalar başlıyor
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WSJ'nin haberine göre işten çıkarmaların Meta'nın binlerce çalışanını etkilemesi bekleniyor.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre, şirket çalışanlara çarşamba günü işten çıkarma kararıyla iligli bir duyuru yapacak.

Şirket yetkilileri, çalışanlara bu haftadan itibaren zorunlu olmayan seyahatleri iptal etmelerini söyledi.

Haber doğrulanırsa, eylül sonunda 87 binden fazla çalışanı olduğunu bildiren Meta, tarihindeki ilk büyük personel azaltımına gitmiş olacak.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Başkan ve İcra Kurulu Başkanı olduğu Meta'nın gelirleriyle ilgili geçen ay yaptığı açıklamada, "2023'te yatırımlarımızı az sayıda yüksek öncelikli büyüme alanına odaklayacağız. Bu, bazı ekiplerin anlamlı şekilde büyüyeceği, ancak diğer ekiplerin çoğunun gelecek yıl boyunca sabit kalacağı veya küçüleceği anlamına geliyor. Toplamda, 2023'ü ya kabaca aynı büyüklükte, hatta bugün olduğumuzdan biraz daha küçük bir organizasyonla bitirmeyi bekliyoruz" demişti.

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