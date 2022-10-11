Meta ve WhatsApp'ın Rekabet Kurulu'ndaki sözlü savunması başladı

Meta, geçen yıl WhatsApp’ta tüm kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası sunmuş, uygulamayı kullanmaya devam etmek için tüm kullanıcılara bu politikayı kabul etmeye zorlamıştı. Rekabet Kurulu'da bu eylemi rekabeti engelleyen bir eylem olarak görmüş ve sosyal medya devine soruşturma başlatmıştı.

Bugün saat 10.30'da başlayan toplantıda Meta'nın Türkiye'deki iştirakleri olan Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. kurul önünde sözlü savunma yapıyor.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol KÜLE toplantıyı şu sözlerle başlattı:

"Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarih ve 21-02/25-M sayı ile 11.03.2021 tarih ve 21- 13/162-M sayılı Kurul kararı uyarınca Meta Platforms Inc., Meta Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. (hepsi birlikte META ) hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmıştır.

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TEKNOLOJİ Meta ve WhatsApp 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak

Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasını takiben, Kurulumuz, sözlü savunma toplantısının 11 Ekim 2022 tarihinde (bugün) saat 10.30’da yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu toplantıya dinleyici olarak katılmak isteyenlere, toplantıyı online olarak ve Kurumumuz salonlarından takip etme olanağı sunulmuştur.

Kurulumuz adı geçen teşebbüslerin savunmalarının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul etmiştir. Gizlilik içeren bölümler savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek olup, bu kısım geldiğinde ilgili taraflar, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir. - Şimdi, sözlü savunma toplantısına katılacakları bildirilenlerin salonda hazır bulunup bulunmadıklarını ad okumak suretiyle tespit edeceğim."

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WHATSAPP GÜNCELLEMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Meta temsilcisi ise şu açıklamalarda bulundu:

“WhatsApp tarafından hizmetlerinde bir güncelleme yapılacağı Ocak 2021 itibari ile kamu ile paylaşıldı. Ancak bu güncellemelerin amaç ve etkisi yanlış anlaşıldı. Etki bakımından değerlendirecek olursak, güncelleme WhatsApp’ın kullanıcı verilerini ana şirketi Meta ile paylaşma imkânını genişletmek.

Amacı bakımından değerlendirecek olursak ise WhatsApp’ın veri uygulamalarına ilişkin WhatsApp kullanıcılarına daha fazla netlik ve şeffaflık sağlanması amaçlanıyordu.

Mesela hizmet şartlarının kullanıcılar için daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyordu. Bir başka örnek olarak, kullanıcıların her zaman kullanmamayı seçebilecekleri, WhatsApp’ın isteğe bağlı olan iş mesajlaşma hizmeti ve özellikleri hakkında da ek bilgiler sağlanıyordu.”

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BU, TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDE BAŞLADI, AVRUPA’DA UYGULANMADI. BU POLİTİKA, BİRAZ “ÖNCE BURADA DENEYELİM DE SONRA DİĞER ÜLKELERDE UYGULAYALIM” MI ŞEKLİNDEYDİ?

Kurul, Meta temsilcisinin bu sözlerine karşılık "Bu, Türkiye ve diğer ülkelerde başladı, Avrupa’da uygulanmadı. Bu politika, biraz “Önce burada deneyelim de sonra diğer ülkelerde uygulayalım” mı şeklindeydi?" sorusunu yöneltti. Temsilci ise bu soruya şu sözlerle yanıt verdi:

“Küresel faaliyetlere bakıyoruz, küresel faaliyetleri değerlendiriyoruz. Güncellemelerin de özelinde Türkiye bulunmuyordu. Güncelleme de aslında küresel bir uygulamaydı. Dolayısıyla aynı bahsettiğiniz ülkelerde de güncelleme hayata geçecekti. Özellikle Türkiye’nin önceliklendirildiği bir uygulama olmadığını özellikle söylemek isterim.”

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Meta, sözlü savunma için kapalı oturuma geçmeyi talep etti. Talebi kabul edilen Meta, şirketin veri politikası hakkında kurula sözlü savunma yapacak. Ayrıca Rekabet Kurulu soruşturmayı 15 gün içerisinde sonuçlandıracak.