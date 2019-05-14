Üniversitelilerden 'robotik kaynak kolu'

Otonom olarak tasarlanan ve çalışma sırasında bağlı olduğu bilgisayar üzerinden istendiği zaman müdahale edilebilen robotik kaynak kolda, özel kodlama tekniği kullanıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Makine Mühendisliği öğrencileri Abdulkadir Kürekçi, Ali Tutuşuk ve Raylı Sistemler Mühendisliği öğrencisi Abdullah Yetgin, yıl sonu bitirme ödevi kapsamında 0,1 milimetre hassasiyetle çalışabilen, meydana gelen basıncın ortaya çıkardığı deformasyonu ortadan kaldıran, baskı kuvveti, akım şiddeti ve zamanı da farklı değerlerde ayarlayabilen, yüksek kaliteyle yüzde 30 zaman tasarrufu sağlayan punta kaynak robotik kol geliştirdi.

Otonom olarak tasarlanan ve çalışma sırasında bağlı olduğu bilgisayar üzerinden istendiği zaman müdahale edilebilen kolda, özel kodlama tekniği kullanıldı.

Mikrodalga fırın trafosunun sarımını değiştirerek oradan elde edilen akımla kaynak yapabilen, hidrolik, motorlar ve metal parçaları bulunan kolun eklem yerlerinde bulunan elektrik motorları, kendi ekseni etrafında dönmesini ve esneklik kazanmasını sağlıyor.

Belirlenen 6 eksende doğrusal olarak hareket eden kol, kaynak yapmanın yanı sıra tutma ve taşıma yeteneğine sahip bulunuyor.

Abdulkadir Kürekçi, otomotiv sanayisinde kullanılan robotik kaynak kolunun bir türevini kendi imkanlarıyla yaptıklarını söyledi.

Robotu 6 eksenli tasarladıklarını anlatan Kürekçi, şöyle konuştu:

"Çizim ve tasarımı tamamı ile kendimize ait. Montajı da bize ait. Kaynak aksamını da tamamı ile kendi imkanlarımızla yapmaya çalıştık. Mikrodalga fırın trafosunun sarımını değiştirerek oradan elde ettiğimiz akımla kaynak yapabiliyoruz. Akım ayarlayıcısı ile 30 ila 100 amper aralığında sabitleyerek istediğimiz saç kalınlığında kaynatma yapabiliyoruz. İstediğimiz koordinatlarda, istediğimiz sayıda kaynak yapabiliyoruz. Seri üretim mantığıyla yaptık."

Ali Tutuşuk da yaptıkları kolun gayet iyi çalıştığını ve bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Kolun parçalarını sanayiden temin ettiklerinin altını çizen Tutuşuk, motorları çeşitli internet siteleri üzerinden temin ettiklerini kaydetti.

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Abdullah Yetgin de robotik kaynak kolununu bitirme tezi kapsamında tasarladıklarını anlattı.

Öğrenci imkanlarıyla bu kadar yapabildiklerini vurgulayan Yetgin, daha iyisini yapmayı planladıklarını, projelerini geliştireceklerini dile getirdi.

Daha da büyük çalışmalar yapacaklarına inanıyorum

KBÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilge Demir de öğrencilerin bu çalışmayı kendilerinin planladığını, tasarladığını kaydetti.

Bugünlerde endüstri 4.0 konseptinde robotik ve otomasyonun ön planda olduğunu belirten Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin bu konularda yetkin olması son derece anlamlı. Küçüğünü yapan büyüğünü de yapar. Mühendislik meslekleri icra ederken yerli ve milli üretim açısından kabiliyetlerini son derece iyi kullanacaklarına kanaatim büyük. Ellerinde örneği olmadan çok orijinal bir ürün ortaya koydular. Profesyonel mühendislik hayatlarında örnekler üzerinden daha da büyük çalışmalar yapacaklarına inanıyorum."

Öğrencilerin bu arzu ve kabiliyetlerini çok iyi değerlendirmenin ülke adına ciddi faydalar üretebileceğine değinen Demir, şöyle devam etti: