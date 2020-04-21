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Uzaktan eğitimi posta yoluyla yapıyorlar

Yeni tip koronavirüs nedeniyle eğitimin aksamaması için çoğu ülkede başlatılan uzaktan eğitim Avrasya ülkelerinde, internet, televizyon, SMS hatta posta aracılığıyla yapılıyor.

Haber Merkezi AA
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitim

Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle milyonlarca öğrenciye, teknolojinin sunduğu farklı kanallarla ders anlatılmaya çalışılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasından kısa süre sonra tüm ülkelerin ekonomik, sosyal hayatını sekteye uğratan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), eğitim sistemini de mevcut haliyle sürdürülemez duruma getirdi. Ülkeler salgının ilk günlerindeki tedbir sürecinden sonra uzaktan eğitime geçti.

Rusya'da salgınının artmaya başlamasıyla okullarda bir hafta olması gereken ara tatil 23 Mart -12 Nisan arasında 3 hafta yapılarak uzaktan eğitim sisteminin alt yapı çalışması gerçekleştirildi.
Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve velilerin uzaktan eğitim konusunda 24 saat destek alabileceği telefon hattı ve öğretmenlere yönelik çevrimiçi kurs açıldı. Velilerin dersler konusunda metodolojik ve ayrıca psikolojik destek alacağı web sayfası oluşturuldu. Bu süreçte ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçiş zorunlu hale getirildi.

AA
Uzaktan eğiitm

Ülkede uzaktan eğitim, öğrenci ile öğretmen arasında telefonla görüşme, kısa mesaj (SMS) yoluyla haberleşme veya video bağlantısı ile karşılıklı etkileşime dayanıyor.
Teknolojik imkanlara bağlı olarak her okul yönetimi, eğitim sürecine yönelik kararı kendisi alıyor. Öğretmenler çoğunlukla okula gitmeden evlerinden öğrenciyle iletişim kuruyor. Teknolojik imkanı olmayan öğretmenler ise okulun internet, bilgisayar gibi imkanlarından yararlanıyor.
Pratikte öğrencilere yönelik farklı uzaktan eğitim modeli uygulanıyor. Öğretmenler Skype, Zoom gibi video uygulamaları üzerinden öğrencilere canlı olarak ders anlatıyor. İnternet, bilgisayar, tablet imkanı olmayan öğrenciler için telefon veya kısa mesaj yoluyla ders uygulamaları yapılıyor. Kırsal bölgelerde tüm sıhhi koşullara uyan küçük okullarda örgün eğitime devam ediliyor. Rusya Eğitim Bakanlığı’na göre, 16 milyon 500 bin öğrencinin yüzde 95’i uzaktan eğitime geçti.

Üniversitelerin tamamında da uzaktan eğitim sistemi uygulanıyor.

AA
Azerbaycan da sanal okullara taşındı.

Azerbaycan'da öğrenciler "Sanal okul"a taşındı

Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, okulların salgın nedeniyle eğitime ara vermesinin ardından devlet televizyonunda müfredata uygun dersler yayınlamaya başladı.

Bakanlık diğer taraftan da "Sanal okul" adıyla internet portalı oluşturdu. Öğrenci ve öğretmenlerin bu sanal okula kaydolmasından sonra eğitim öğretim buradan devam edecek.

Başkent Bakü'deki bir okulun öğretmeni Şelale Veliyeva, yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin örgün eğitimin kalitesini tam vermediğini, ancak şu an buna mecbur olduklarını söyledi.

İlk başta zorlanan öğrencilerin yeni yönteme adapte olduklarını belirten Veliyeva, "Tek hedefim öğrencilerimin programdan geri kalmaması." diye konuştu.

Lise matematik öğretmeni Firengiz Kerimova da, öğrencilere internet üzerinden ders anlatmakla kalmadıklarını, onlara ödev de verdiklerini ve kontrol ettiklerini söyledi.

Bakü'deki bir okulun öğrencisi Nodar Gedirli, çevrimiçi dersler sayesinde hem özlediği öğretmen ve sınıf arkadaşlarını gördüğünü hem de okul programından geri kalmadığını dile getirdi.

Azerbaycan'da okulların 4 Mayıs'ta açılması bekleniyor.

AA
Kazakistan'da uzak bölgelere eğitim posta yoluyla ulaşıyor.

Kazakistan'da kimi bölgelere posta yoluyla eğitim veriliyor

Koronavirüs vakasının geç görüldüğü ülkelerden Kazakistan'da, üniversite ve kolej öğrencileri uzaktan eğitime 16 Mart'ta, orta öğretim ise 6 Nisan'da geçti.

İlk kez bu kadar geniş kapsamlı uzaktan eğitimin uygulandığı ülkede, 5 milyona yakın öğrenciye dersler televizyon, radyo, e-posta, internet platformları aracılığıyla veriliyor.

Devlet televizyon kanalları aracılığıyla dersler günde 8 saat yapılıyor. Bu yayınlar için 3 binden fazla ders programı hazırlandı, çekimleri yapıldı.

Televizyon sinyali olmayan ve öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde eğitimler radyo ve posta aracılığıyla veriliyor. Kırsal kesimlerde yaşayan 60 bin öğrenci de eğitim-öğretimlerine okullarda devam ediyor.

Bakanlık bu süreçte öğrencilerin ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyor. Tüm yerel eğitim ve bilim siteleri öğrenci ve öğretmenlerin erişimine ücretsiz açıldı. Bilgisayarı olmayanlara devlet tarafından bilgisayar temin edildi.

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