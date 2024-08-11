Uzay görevi sonrası Türkiye'nin sıradaki hamlesi belli oldu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği için geldiği Bursa Uludağ'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Etkinliğin tam bir şenlik havasında geçtiğine işaret eden Atasever, katılımcıların, çeşitli kurumların bilim merkezlerinin stantlarını ziyaret etme ve oradaki etkinliklere katılma şansı bulduğunu anlattı.
Atasever, etkinlik boyunca gece gündüz saatlerinde gökyüzü gözlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirerek, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen her yaştan katılımcıya gökyüzünü sevdirdiklerini, ışık kirliliğinin mümkün olduğunca az olduğu bir ortamda teleskop istasyonlarında gezegenleri, yıldız kümelerini, galaksi ve bulutsu yapıları gözlemleyip onlara yönelik ilgilerini artırmaya katkı sunduklarını söyledi.
Gelecek yıllarda Türkiye'nin uzay alanında yapacağı çalışmalar için insan kaynağını oluşturacak buradaki gençlerin bu alanlara ilgi duymasının oldukça kıymetli olduğunu belirten Atasever, "Bizim etkinliğe başvuru yapan 15 bin kişiye sorumluluğumuz var. Onlara gerçekleştirdiğimiz misyonları anlatmak, o misyonların ülkemize ve onların hayatlarına ne katacağına yönelik perspektifi kazandırmak ve onlarla bir bağ kurmak noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonra da gökyüzü gözlem etkinliklerine katılmayı ve gençlerimizle bu tür şenliklerde buluşmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.
"Gençleri TEKNOFEST için Adana'ya bekliyoruz"
Atasever, bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da düzenlenecek Türkiye'nin havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e de katılacağını aktardı.
Bugüne kadar gerçekleştirilen TEKNOFEST'lerle gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi'ni benimsediğini dile getiren Atasever, şu değerlendirmede bulundu:
"Deneylerin analiz süreci devam ediyor"
Atasever, Milli Uzay Programı içerisinde kendilerine yüklenen görevlerin başarıyla tamamlandığına işaret ederek, icra ettikleri bilimsel deneylerin analiz süreçlerinin devam ettiğini söyledi.
Gelecekte bu deneylerin üzerine eklenebilecek yeni çalışmalara ilişkin adımlarının devam ettiğini belirten Atasever, şunları kaydetti: