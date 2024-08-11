Uzay görevi sonrası Türkiye'nin sıradaki hamlesi belli oldu

"Türkiye'nin insanlı uzay misyonlarının, bütün devlet büyüklerimizin dile getirdiği üzere devam etmesi planlanıyor. Yeni insanlı uzay misyonumuz gerçekleşene kadar da mikro yer çekiminde deneyler yapmak istiyoruz. Bu noktada akademi ve özel sektörümüzde farkındalık oluşmaya, mikro yer çekiminin sunduğu özel ortamdan nasıl faydalanabiliriz diye kurumlarımız düşünmeye ve yeni projeler üretmeye başladı. Bir sonraki insanlı uzay misyonuna kadar uzayda gelişecek ekonomik ekosistemden Türkiye'nin maksimum payı alabilmesine yönelik çalışmalara odaklanacak ve bu alandaki her türlü gelişmenin takipçisi olacağız. Bu süreçte, mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam ederek oradan yeni bilgiler öğrenip, çok daha iddialı deneyleri hayata geçireceğiz.