Uzay vatanda Türk imzası: Türksat 6A ilk kez antenlerini açtı

Microsoft 365 programında dünya genelinde yaşanan sorun nedeniyle dijital bir kaos yaşanıyor. Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu nedeniyle dünya çapında banka, havayolu, hastane ve medya kuruluşlarının sistemi adeta çöktü. Şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bu teknoloji krizinin sorumlusu olan Microsoft daha önce de üretimde uzun süreli kesintiler nedeniyle şirketleri ciddi oranda zarara uğratmasıyla gündem olmuştu. Öyle ki Albayrak Grubu hem maddi kayıp hem de tüm bilgilerini yurt dışındaki bulut sistemine yüklemeye zorladığı için Microsoft’a dava açmış ve emsal bir kararla mahkemeyi kazanmıştı.