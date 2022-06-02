Uzaya gitmek için başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yapmıştı.

Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı.

Uzaya gidecek adaylar için şartlar neler?

Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.

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Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için hazır mısın?



Cumhuriyetimizin 100. yılında, bir Türk vatandaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyor.



Evet, #BuGörevSenin! 🇹🇷



Başvuru➡️ https://t.co/3LUpJuMd3F pic.twitter.com/zVEICVoqpr — Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) May 23, 2022

ÖZGÜN Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?