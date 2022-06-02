Teknoloji Uzaya gitmek için başvuru şartları neler?
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Uzaya gitmek için başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’ncü yılında bir Türk’ün Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra vatandaşlar bu konularla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir? Milli Uzay Programı uzaya.gov.tr başvuru ekranı ve detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzaya gitme başvuru şartları neler?
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu ile ilgili açıklama yapmıştı.

  • Erdoğan, kabine sonrasında yaptığı açıklamada, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu’ görevini başlattıklarını açıkladı.

Uzaya gidecek adaylar için şartlar neler?

Türkiye Uzay Ajansı, başvuru şartlarını açıkladı. Buna göre, Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçük, mühendislik, fen bilimleri, temel bilimler, fen bilimleri ve temel bilimler alanlarında eğitim ve tıp fakültelerinden lisans derecesine sahip ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Adayların 149.5-190.5 santimetre boya ve 43-110 kilogram ağırlığa sahip olması gerekecek. Her iki gözde de doğal olarak veya gözlük, kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 (Snellen20/20) görme keskinliği aranacak adaylara yapılacak muayenelerde tansiyon problemi olup olmadığına bakılacak.

Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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Uzaya gitmek için başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

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