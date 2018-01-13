Uzaydan dünyanın filmini çekecek

Düşük maliyetli uydu, Hindistan'a ait Polar Satellite Launch Vehicle uzay aracına yüklenen 31 yükten sadece biri.

İngiltere'ye ait bir uydu dünyanın yüksek çözünürlüklü ve renkli bir videosunu çekebilmek için Hint roketinin yörüngesine girdi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Üssü'nden fırlatılan uydu düşük maliyetiyle dikkat çekiyor.

Düşük maliyetli uydu, Hindistan'a ait Polar Satellite Launch Vehicle uzay aracına yüklenen 31 yükten sadece biri.

Öncü uydu olacak

Uydu, İngiltere'nin Guildford şehrinde merkezi bulunan Earth-i şirketi tarafından işletilecek ve her şey planlandığı gibi işlerse beraberinde 15 uydu daha gönderilecek.

Ntv'nin haberine göre Birleşik Krallık'a ait uyduya, uzay istasyonu görevlileri uydu fırlatıldıktan birkaç saat sonra irtibat kurmayı başardı.

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Türünün ilk örneği

Vivid-i isimli uydu, yüksek çözünürlüklü ve renkli video sunmak için kendi türünün ilk örneği olacak.

Uydu, dünyanın görüntülerini 505 kilometre uzaklıktan elde edecek. Ayrıca, saniyede 50 kareye kadar görüntü alabiliyor ve odaklanıp durağan görüntüler elde edebiliyor.