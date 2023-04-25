Valilikten TEKNOFEST için önemli uyarı: Raylı sistemleri kullanın

Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST 2023'ün Teknoloji Yarışmaları için başvurular açıldı. bu kapsamda drone, robot, yapay zeka, insansız hava araçları gibi çeşitli disiplin ve kategorilerde 41 farklı teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca teknoloji fuarı, konferanslar, atölye çalışmaları, seminerler ve paneller gibi birçok etkinlik de yer alacak. Peki, 2023 TEKNOFEST nerede, hangi tarihte düzenlenecek?