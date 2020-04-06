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Vatandaşa mobil uygulama ile ulaşacaklar

Haliliye Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin sunumu ve vatandaşın hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla Android ve IOS platformlarında mobil uygulamalarını yayına aldı.

Haber Merkezi İHA
Belediye vatandaşın birçok sıkıntısında tek tıkla yanında olacak.
Belediye vatandaşın birçok sıkıntısında tek tıkla yanında olacak.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerinde de belediyecilik hizmetlerine ulaşabilmeleri amacıyla mobil uygulama sistemi geliştirdi. Mobil uygulama ile vatandaşlar artık Android ve IOS işletim sistemine sahip cep telefonları ve tabletleri ile Haliliye Belediyesi’nin genel bilgi ve iletişim bilgilerine, güncel haberleri ile E-belediye hizmetlerine ulaşabilecekler. Apple App Store ve Google Play Store’dan indirilecek uygulama ile duyurular, ihaleler, projeler, meclis kararları, borç sorgulama ve Haliliye Belediyesine ait kurumsal bilgilere istedikleri her yerden rahatlıkla ulaşabilecek. Ayrıca vatandaşlar, Beyaz Masa bölümü ile Çek- Gönder sistemi sayesinde Haliliye Belediyesine istek, öneri ve şikayetlerini anında belediye yetkililerine de ulaştırabilecek. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye Belediyesi olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Korona virüs tedbirleri kapsamında da vatandaşları evden çıkmadan belediye hizmetlerine erişmelerini sağladıklarını söyledi.

Vatandaşa mobil uygulama ile ulaşacaklar

''Bir program ile vatandaşa ulaşacağız''

Canpoat, “Hizmetlerimiz online iletişim bilgilerimiz, online işlemlerimiz tüm bunları sadece bir programla indirerek bir tıkla ulaşılabilir hale getiriyoruz. Evden çıkmanıza gerek kalmadan işlemlerinize cep telefonlarınızdan yapabileceksiniz. Smart Haliliye uygulaması ile Beyaz Masa hattımıza da anlık olarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Talep ve sorunlarınızı hem telefonla hem de adresi konumlu ile paylaşıp Haliliye Beyaz Masa’ya cep telefonunuzla tuşa tıklayıp ulaşabileceksiniz. Covid-19 korona salgınının tüm dünyada etkisini gösterdiği şu günlerde evde kalmanız bizim için son derece çok önemli bu nedenli bu tip uygulamaları önemsiyoruz. Ve belediye olarak kullanımını yaygınlaştırmak istiyoruz.

Uygulama ile hizmet kolaylaşacak.

Cumhurbaşkanımı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi verdiği talimatlar gibi artık dünyada hizmetler ve yönetim şekilleri bambaşka bir boyuta taşınıyor. Bizlerde bu yeni uygulamalara yeni sisteme adaptasyon açısından belediyemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu nedenle Smart Haliilye uygulamasını herkesin kullanmasını tavsiye ediyoruz. Smart Haliilye uygulamasını hem Android marketten hem de IOS marketten telefonunuza çok rahat ve ücretsiz bir şekilde indirebileceksiniz. Bu bağlamda şartlar ne olursa olsun. Biz Haliliye Belediyesi olarak sahada sizlerin sağlığı güvenliği ve mutlu bir yaşam sürdürmeniz için elimizden gelen tüm gayretimizle canla başla başladığımız hizmetlere ve mücadelemize şuanda da tüm ekip arkadaşlarımızla canı gönül devam ediyoruz” dedi.
Haliliye Belediyesi bu uygulama ile daha hızlı hizmet ve çözüm odaklı belediyeciliği hedefliyor.
Uygulama aşağıdaki linkler üzerinden indirilip kullanılabiliniyor.
https://apps.apple.com/us/app/...
https://play.google.com/store/...

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