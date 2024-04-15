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Teknoloji

Vestel dünyayı şarj edecek

Son 10 yılda mobilite ve enerji depolama alanlarına önemli yatırımlar yapan Vestel, bu alandaki çalışmalarını yeni kurduğu ‘Vestel Mobilite’ şirketi altında sürdürecek. Vestel CEO'su Ergün Güler, 580 milyar dolarlık mobilite pazarında Vestel Mobilite’yi, üç yıl içinde milyar dolarlık şirkete dönüştürmek istediklerini söyledi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 15/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:11 - 15/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Vestel şarj istasyonları
Vestel şarj istasyonları

Geçtiğimiz yıl marka değerini 927 milyon dolara yükselten teknoloji şirketi Vestel, geleceğin en önemli gelişim alanlarından mobilitede de küresel boyutta adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Vestel, son 10 yılda önemli yatırım gerçekleştirdiği mobilite ve enerji depolama alanlarında dünya pazarında daha fazla yer edinmek için faaliyetlerini, yeni kurduğu ‘Vestel Mobilite’ şirketinin çatısı altında sürdürecek. Vestel CEO’su Ergün Güler, Vestel Mobilite ile yıllık ortalama yüzde 30 büyüyeceği tahmin edilen elektrikli araç sektöründe, şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğine, bunlara ek olarak batarya enerji depolama sistemleri alanlarına odaklanacaklarını söyledi.


580 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Bugün küresel mobilite pazarı 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Güler, Vestel Mobilite Bu değişim mobilite pazarını da yeniden şekillendirdi. Özellikle pandemi sonrası dönemde tüketicilerin yaşam tarzlarında sağlık ve sürdürülebilirlik daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Güler, ile hedeflerinin eksponansiyel büyüme olduğunu, gelecek üç yılda şirketin piyasa değerini, cirosunu milyar doların üzerine çıkartmayı amaçladıklarını belirtiyor. Son birkaç yılda dünya genelinde hızlı bir paradigma değişikliği yaşandı. Vestel’in son 10 yılda gerçekleştirdiği yatırımlar ve ortaya koyduğu hedeflerle bu değişime hızla ayak uydurduğunu vurguladı.


AVRUPA'YA ŞARJ İSTASYONU İHRAÇ EDİYOR

Vestel halihazırda uzun süredir mobilite sektörünün içinde. Şirket uzun yıllardır elektronik alanında çalışıyor. Yazılım mobilitede önemli bir konu ve Vestel bu alanda büyük deneyim sahibi, 2017’den bu yana ev tipi elektrikli araç şarj istasyonu satıyor. Birçok şirket yakın dönemde şarj istasyonu işine gireceklerini açıkladı. Oysa Vestel bu işi altı yıldır yapıyor, Avrupa’nın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştiriyor. Güler, pek çok işte olduğu gibi mobilite alanında da ilk girenin kazanan taraf olacağını ifade etti.


#Vestel
#enerji
#şarj
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