Virgin Galactic 11 Temmuz'da roketli test uçuşu gerçekleştiriyor

Bundan tam 17 yıl önce ticari uzay yolculuğu düzenlemek amacıyla Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, 11 Temmuz'da test uçuşu gerçekleştirileceğini duyurdu. İlerleyen tarihlerde de uzay yolculuğu için önemli bir adımlar atılması bekleniyor.

Virgin Galactic CEO'su Michael Colglazier, konuyla alakalı olarak bir açıklama da yaptı. Bundan birkaç ay önce gerçekleştirilen testuçuşuyla birlikte veri analizinin yapıldığını ve ayrıca uzay yolculuğu konusunda çalışmaların hızlandığı belirtiliyor.

Tabii bu noktada şirket ticari uçuşları gerçekleştirmek için çeşitli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Hatta uzay yolculuğunda Richard Branson'a ekolarak Virgin Galactic personelleri ve iki pilotun uçuşu gerçekleştireceği biliniyor.

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Meraklılar için en sevindirici gelişmelerden biri ise tüm bu aşamaların ve çalışmaların Virgin Galactic internet sitesi ve şirket sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanması.

Tabii Virgin Galactic tarafında bunlar gerçekleşirken Blue Origin'in CEO'su Jeff Bezos da 20 Temmuz'daki uzay yolculuğuna hazırlanıyor.