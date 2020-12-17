WhatsApp bilgisayarda görüntülü görüşme özelliğini aktif etti

WhatsApp, hem Android hem de iOSuygulamalarında 2015 - 2016 yıllarında sesli ve görüntülü görüşme desteği sunmaya başladı. Uygulama bu özelliklerin verdiği güçle birlikte önemli bir ivme kazandı. Ama ne yazık ki sesli ve görüntülügörüşme özelliği yıllar içinde mobil uygulamalarla sınırlı kaldı. Diğer bir değişle bu özelliği doğrudan bilgisayardankullanmak mümkün değildi.

WhatsApp, bu yeni güncellemeyle birlikte bilgisayar üzerinden de sesli ve görüntülü görüşme yapmayı sağlıyor.

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Neyse ki son bilgiler artık WhatsApp'ın masaüstü uygulamasına da bu desteğin yavaş yavaş sunulmaya başladığını gösteriyor. Her ne kadar şimdilik kapsam alanı sınırlı olsa da yakın zamanda birçok kullanıcıya açılması bekleniyor.

Şu anda beta olmasına karşın bazı kullanıcılar görüntülü görüşme yapabiliyor. Görüntülügörüşme için (karşı tarafa da özelliğin gelmiş olması gerekir) sohbet başlığı üzerindeki düğmelerden kameraya tıklamak yeterli oluyor.

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Elbette bu özelliğin çalışabilmesi için WhatsApp'ın telefonunuz aracılığıyla bilgisayarınıza eşzamanlı olması gerekiyor.

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