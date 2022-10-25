Whatsapp geri geldi: Sorun kademeli olarak giderildi

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Türkiye saati ile 10.00 sularında çöktü.
Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı.
Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.
WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi.
Whatsapp'ın son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında da son 10 dakikadır özellikle İstanbul bölgesinde kesinti bildirimleri geldiği görülüyor.
WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Whatsapp çöktü iddiaları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. WhatsApp Web, mobil ve uygulamanın çalışmadığı görülürken, problemin mesaj gönderimi ve sesli mesaj gönderiminde yaşandığı gözüküyor.
'YAZIYOR' GÖRÜNMESİNE RAĞMEN İLETİLMİYOR
Whatsapp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.
Whatsapp yetkilileri, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken şirkete iletilen şikayetler 100 kat arttı.
META'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Meta: Mümkün olan en kısa sürede herkes için WhatsApp'ı eski haline getirmek için çalışıyoruz. İfadelerini kullandı.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN WHATSAPP AÇIKLAMASI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu;
Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'
Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz.
Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.'' dedi.
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/sYC67WA0Rp
Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/sYC67WA0Rp— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 25, 2022