Teknoloji Whatsapp geri geldi Sorun kademeli olarak giderildi
SOSYAL MEDYA

Whatsapp geri geldi: Sorun kademeli olarak giderildi

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Whatsapp'ta bu sabah itibariyle erişim engeli yaşandı. Uygulamada mesajların gitmediği görülürken sorun hakkında sosyal medyada kullanıcılar sıklıkla Whatsapp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor araması gerçekleştirdi. Şikayetler ve açıklamalar peş peşe gelirken uygulama saat 11:52 itibari ile kademeli olarak düzelmeye başladı.

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Haber Merkezi Diğer
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor? Whatsaap mesajları eden gitmiyor?
Whatsapp çöktü mü: Mesajlar neden gitmiyor

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp Türkiye saati ile 10.00 sularında çöktü.

Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.

WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi.

Whatsapp'ın son 24 saat kesinti raporuna bakıldığında da son 10 dakikadır özellikle İstanbul bölgesinde kesinti bildirimleri geldiği görülüyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medyanın da gündeminde yer alan Whatsapp çöktü iddiaları internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. WhatsApp Web, mobil ve uygulamanın çalışmadığı görülürken, problemin mesaj gönderimi ve sesli mesaj gönderiminde yaşandığı gözüküyor.

'YAZIYOR' GÖRÜNMESİNE RAĞMEN İLETİLMİYOR

Whatsapp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.

Whatsapp yetkilileri, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken şirkete iletilen şikayetler 100 kat arttı.

META'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Meta: Mümkün olan en kısa sürede herkes için WhatsApp'ı eski haline getirmek için çalışıyoruz. İfadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN WHATSAPP AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu;

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ''Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'

Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz.

Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.'' dedi.


WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü
TEKNOLOJİ
WhatsApp Facebook ve Instagram çöktü

WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
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Whatsapp'ta dünya genelinde sorun yaşanıyor.
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28 Nisan Perşembe akşamı başlayan sorun birçok kullanıcıyı etkiliyor.
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Downdetector web sitesindeki bilgiye göre, uygulamaya erişim kesildi.
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WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

WhatsApp Android, iOS, masaüstü ve Web uygulamalarında çöktü.
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Kullanıcılar Meta’nın mesajlaşma uygulamasına erişim sorunları yaşıyor.
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Dünya genelinde yaşanan sorunun sebebi henüz açıklanmadı.
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WhatsApp çöktü mü: Milyonlarca kullanıcı erişim sorunu yaşıyor
Sosyal medya platformu WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Türkiye ve diğer ülkeleri etkileyen sorun, milyonlarca kullanıcıyı meraklandırdı. Peki WhatsApp çöktü mü? İşte detaylar...


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