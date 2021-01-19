WhatsApp kullanıcılarını kaybetmemek için çırpınıyor: Gazetelere tam sayfa ilan verdiler

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek, kullanıcılarına bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyi zorunlu kılmıştı.

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Bu gelişme, milyonlarca kişinin diğer mesajlaşma uygulamalarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek isteyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.

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İlan başlığında “WhatsApp, gizliliğinize saygı duyar ve korur” ifadesiyle güncellemeye ilişkin açıklama yapıldı.

WhatsApp, haklarında artan güvenlik endişelerine cevap amacıyla daha önce "Bazı söylentilere yanıt vermek ve uçtan uca şifreleme ile özel mesajlarınızı korumaya devam edeceğimizi yüzde yüz ortaya koymak istiyoruz" mesajıyla bir açıklama yapmıştı.

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