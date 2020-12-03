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Teknoloji WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor
İNTERNET

WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyor

WhatsApp, gelecek sene yayınlayacağı hizmet sözleşmesiyle kullanıcıların yeni kuralları onaylamasını zorunlu hale getiriyor. Yani WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için yeni şartları kabul etmek şart.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
WhatsApp
WhatsApp

Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki yıl Hizmet Şartları'nı güncelleyecek ve kullanıcıların yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorlayacak. Bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların uygulamaya erişmesi mümkün olmayacak.

WhatsApp'ı kullanmak için yeni sözleşmeyi onaylamak gerekecek.

Şartlar ve Gizlilik PolitikasıGüncellemeleri olarak geçen bu sözleşme WhatsApp ile ilgili sızıntıların sık sık paylaşıldığı WaBetaInfo tarafından paylaşıldı.

WhatsApp, 2021 sözleşmesiyle birlikte kullanıcıların yeni gizlilik kurallarını kabul etmesini istiyor.

Güncellemede 'Kabul Ediyorum' seçeneğine dokunduğunuzda, 8 Şubat 2021'de yürürlüğe giren yeni şartları kabul etmiş olursunuz anlamına geliyor. Kullanıcıların karşısına çıkacak olan uyarı ise şu şekilde:

    Bu tarihten sonra, WhatsApp kullanmaya devam etmek için yeni şartları kabul etmeniz gerekecek veya hesabınızı her zaman silebileceksiniz.

Şirket sözcülerinden biri, işletmelerin platformda çalışma ve kullanıcılarla etkileşimde bulunma yöntemleriyle ilgili değişiklikler olacağını da bildirdi. Bunun neleri içereceği ise şimdilik belli değil.

WhatsApp, Facebook'un 2014'te 19 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almasından bu yana nasıl çalıştığı konusunda çeşitli eleştirilere maruz kaldı. Hatta WhatsApp kurucusu Jan Koum, 2018'de veri güvenliği konusundaki endişeler nedeniyle istifa etmişti.

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