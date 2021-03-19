WhatsApp ve Instagram'a erişim sorunu

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp ve sosyal medya platformu Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Yaklaşık üç saat süren sorun, saat 21.10 sularında düzeldi.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaşanan sorunla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sayan, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi ve "Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.