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Whatsapp Web'e arama özelliği geliyor

Whatsappp adlı uygulamayı bilgisayar üzerinden kullananlar uzun süredir telefonda kullanılabilen arama özelliğinin gelmesini bekliyor. Uygulamaya yakın kaynaklar arama özelliğinin çok yakında Whatsapp Web'de de kullanılabileceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Birçok kişi Whatsapp uygulamasını hem telefonda hem de Web formatında kullanırken bazı özelliklerin Whatsapp Web'de aktif olmaması kullanıcılar için bir problem.

Bu özellikler arasında en çok dikkat çekenlerin başında ise görüntülü arama ve sesli aramanın Whatsapp Web'de kullanılamaması.

Whatsapp Web'e de telefonda olduğu gibi arama özelliği geliyor.

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Whatsapp Web'e arama özelliği geliyor

Uygulamanın geliştiricileri de kullanıcılardan gelen geri dönüşlerden dolayı arama özelliğini Whatsapp Web'e getirmeyi planlıyor.

Bu sayede Whatsapp'ı bilgisayardan açan kullanıcılar da telefonda olduğu gibi rehberlerindeki kayıtlı kişileri arayabilecek.

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