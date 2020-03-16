Whatsapp'a zaman ayarlı özellik

Geçtiğimiz günlerde karanlık mod özelliğine kavuşan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, şimdi de merakla beklenen otomatik silinen mesaj özelliğini uygulamaya dahil etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde karanlık mod özelliğine kavuşan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, şimdi de merakla beklenen otomatik silinen mesaj özelliğini uygulamaya dahil etmeye hazırlanıyor.

whatsapp mesajı otomatik silme özelliğini deniyor

Bu özellik ilk kez beta sürümde denendi

Uygulamanın Android için yayınlanan 2.20.83 ve 2.20.84 beta sürümlerinde ortaya çıkan özel mesajlar için otomatik silinen mesaj özelliği (daha önceki test sürümlerinde grup sohbetleri için de tespit edilimişti), şimdilik test aşamasında. Yakın zamanda herkesin kullanımına sunulması beklenen bu özellikle birlikte, Telegram ve Snapchat'te olduğu gibi belli bir süre sonra kendiliğinden silinen mesajlar gönderebilmek mümkün olacak.

Yeni çıkan test sürümlerinden edinilen bilgilere göre; mesajların ne zaman silineceğiyle ilgili bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl opsiyonları sunulmuş durumda.

Burada bir örneği var

Mesajın otomatik olarak silinmesi için zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra, gönderilen mesajın yanında bir saat simgesi beliriyor. Böylece mesajın ne zaman kaybolacağı takip edilebiliyor. Kendiliğinden silinen mesaj özelliğinin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.