Teknoloji WhatsAppı silen BiP indiriyor Yurt dışında yeni kullanıcı sayısı 8 milyona ulaştı
SOSYAL MEDYA

WhatsApp'ı silen BiP indiriyor: Yurt dışında yeni kullanıcı sayısı 8 milyona ulaştı

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın ‘yeni sözleşme dayatması’ sonrası yerli uygulama BİP’e olan yoğun ilgi ülke sınırlarını aştı. BiP, dünya çapında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilerek Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm rakiplerini geride bırakarak online mağazalarda birinci sıraya yerleştiğini duyurdu. Toplamda 65 milyondan fazla indirilen platform, yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Anlık mesajlaşma uygulaması BiP’, dünya çapında daha fazla kullanıcı tarafından tercih edildi. Uygulamanın Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm rakiplerini geride bırakarak online mağazalarda birinci sıraya yerleştiği belirtilen açıklamada, “Toplamda 65 milyondan fazla indirilen platform yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı.

Zirveyi zorluyor

Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine Platform tüm dünya çapında uygulama marketlerinde ‘Ücretsiz En Popüler’ ve ‘Trend Olanlar’ kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’ın bulunduğu ülkelerde en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Online mağazalarda en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan Platform hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşıldı” denildi.

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Online mağazada ilk sıraya yerleşti

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Son günlerde dünyada da adından yoğun biçimde söz ettiren uygulamamız BiP’e yatırım yapmaya devam ediyoruz. Uygulama Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman’da tüm uygulamaları geride bırakarak Online mağazalarda ilk sıraya yerleşti. Önümüzdeki günlerde uygulamamıza eklenecek yeni yetenekler sayesinde BiP hem Türkiye hem de dünya çapında tercih edilen bir uygulama olmaya devam edecek” diye konuştu.

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"Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme"

Tansuğ, sözlerine şöyle devam etti: “Platform kullanıcılarına, 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme dışında kaybolan mesajlar, Acil Durum Butonu, 106 dilde anlık tercüme, 1000 kişiye kadar grup mesajlaşma ve kişiselleştirilmiş menü gibi rakiplerinden farklılaşan birçok özellik sunuyor. Ayrıca BiP’te masaüstü bilgisayar uygulamasından veya sadece bir internet tarayıcı üzerinden de mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme yapılabiliyor.

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