Teknoloji Yerlilerin dayanışması BİP ve Yaayda kotadan gitmeyecek
SOSYAL MEDYA

Yerlilerin dayanışması: BİP ve Yaay'da kotadan gitmeyecek

Yerlilerin dayanışması: BİP ve Yaay'da kotadan gitmeyecek

Türkiye’nin telekomünikasyon devleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli uygulamalar için güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un sosyal medya platformu Yaay’ı internet kotalarından harcamadan kullanabilecek. BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone’un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Murat Erkan - Ümit Önal - Engin Aksoy
Murat Erkan - Ümit Önal - Engin Aksoy

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı. Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

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  • BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone’un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı. Erkan, bu sayede Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizerken, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağını bildirdi.

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KULLANICIYA ÖNEMLİ DESTEK SUNACAK

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Türkiye’deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Bugün gerçekleştirilen iş birliğinin, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade eden Önal, şunları kaydetti: “Türkiye’nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum.”

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TÜRKİYE’NİN YERLİ GÜCÜNE DESTEK

  • Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise, sektörde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları desteklediklerini, müşterilerine sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncellediklerini belirtti. Aksoy, müşterilerin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdikleri bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştirdiklerini ifade etti. İletişim Pass kapsamında sundukları uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldıklarını ifade eden Aksoy, “Üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
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