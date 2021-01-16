Yerlilerin dayanışması: BİP ve Yaay'da kotadan gitmeyecek

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için iş birliğine imza attı. Üç şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, iş birliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP’i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom’un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay’ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.

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BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone’un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli uygulamaları vatandaşların artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğini vurguladı. Erkan, bu sayede Türkiye’nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağının altını çizerken, yerli mesajlaşma uygulamalarının tercih edilmesine destek sunacak anlaşmanın gelecek dönemde bu konuda yapılacak yeni iş birliklerinin de önünü açacağını bildirdi.

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Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Türkiye’deki yerli uygulamaların öneminin son dönemde bir kez daha anlaşıldığını belirterek, bu süreçte yerli uygulamaları tercih eden tüm kullanıcılara duydukları güven ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Bugün gerçekleştirilen iş birliğinin, tüm kullanıcıların bu sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını deneyimlemesine önemli ölçüde destek sağlayacağını ifade eden Önal, şunları kaydetti: “Türkiye’nin üç büyük şirketi, güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Hepimiz Türkiye’nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz. Birlikte attığımız bu adım, çalışmalarımızı daha da değerli kılıyor. Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum.”

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