Teknoloji BiP kullanım kılavuzu BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?
İNTERNET

BiP kullanım kılavuzu: BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?

Yenilenen WhatsApp sözleşmesi nedeniyle milyonlarca kişinin geçiş yaptığı BiP, sanılandan çok daha fazla özelliğe sahip. Sohbet uygulaması mesajlaşma ve görüntülü görüşmenin dışında bas-konuş, Acil Durum Butonu, Kaybolan Mesajlar ve daha bir dizi özellik barındırıyor. Bu rehberimizde BiP'in nasıl kullanıldığını ve uygulamayla neler yapılabildiğini konu alıyoruz.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Turkcell BiP
Turkcell BiP

WhatsApp'ın güncellenen gizlilik politikası, kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesine neden oluyor. Daha önce de birçok kez bahsettiğimiz gibi 8 Şubat'a kadar yeni sözleşmenin onaylanması şart. Onay vermeyen kişilerin bu tarihten sonra uygulamayı kullanması mümkün olmuyor.

En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması
TEKNOLOJİ
En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

Alternatif uygulamalar listesinde ise ilk sırada BiP geliyor. Özellikle son günlerde milyonlarca kişi WhatsApp yerine BiP'e geçiş yapmaya başladı. Bu rehberimizde BiP nasıl kullanılır, BiP ile neler yapılabilir bu ayrıntılara yer veriyoruz.

BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti
TEKNOLOJİ
BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti

BiP, mesajlaşma ve görüntülü görüşmeye ek bir dizi özellik barındırıyor.

BiP özellikleri

Turkcell BiP, her güncellemeyle daha da yetenekli hale gelen bir iletişim uygulaması. Standart olarak metin mesajlaşma, sesli ve görüntülügörüşme ya da bas-konuş gibi özellikler sunsa da aslında uygulamada arka planda kalan bir dizi güzel özellik var.

BiP, acil durumlar için kesintisiz iletişim kurmayı ve sevdiklerinize bulunduğunuz konumu hızlıca göndermeyi sağlayan Acil Durum Butonu özelliği barındırıyor. Ayrıca anlık çeviri özelliğiyle dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla da sohbet etme imkanına sahipsiniz. WhatsApp'ta 8 kişiyle olan grup görüntülü görüşme imkanı BiP'te ise 10 kişiye kadar destek veriyor.

BiP para gönderme özelliği

Tüm bu saydığımız özelliklere ek olarak BiP'te para gönderme sistemi de mevcut. Yani ek olarak herhangi bir banka uygulamasına giriş yapmadan hızlı ve güvenli şekilde para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

BiP nasıl kullanılır?

BiP, hem Android hem de iOS platformlarında yer alan bir mobil uygulama. Ayrıca isterseniz bilgisayardan da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden uygulamaları indirip kurabilirsiniz.

BiP (Android)
BiP (iOS)

BiP'te son görülme nasıl kapatılır?

BiP'te Profil / Sohbet Ayarları bölümünden Son Görülme Bilgisi seçeneğini onaylayıp, onayı kaldırabilirsiniz. Bu sayede son görülmeyi kolayca kapatabilirsiniz.

BiP ücretli mi?

Uygulamayı indirip kullanmak isteyenlerin aklına gelen sorulardan biri 'BiP ücretli mi?' oluyor. Hayır, az önce paylaştığımız bağlantılar üzerinden BiP'in mobil uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Abone Ol Google News
Kıyamet koptu gelin!

Kıyamet koptu gelin!

Minare trafonun üzerine devrildi mahallenin elektrikleri kesildi.
Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz

'Gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz'

Yastık savaşı yaparken kırılan avize gözünü parçaladı.
Ümit Özdağ’ın Muğla’ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü: 51 üye istifa etti

Galatasaray'da <br>kritik gün

Galatasaray'da
kritik gün

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir araya geldi.

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

Yüzde 95'i tamam

Yüzde 95'i tamam

​Taksim'de yapılan caminin genel inşaatında sona gelindi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.