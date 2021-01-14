BiP kullanım kılavuzu: BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?

WhatsApp'ın güncellenen gizlilik politikası, kullanıcıların alternatif uygulamalara yönelmesine neden oluyor. Daha önce de birçok kez bahsettiğimiz gibi 8 Şubat'a kadar yeni sözleşmenin onaylanması şart. Onay vermeyen kişilerin bu tarihten sonra uygulamayı kullanması mümkün olmuyor.

TEKNOLOJİ En iyi sohbet uygulamaları: WhatsApp'a alternatif 8 iletişim uygulaması

Alternatif uygulamalar listesinde ise ilk sırada BiP geliyor. Özellikle son günlerde milyonlarca kişi WhatsApp yerine BiP'e geçiş yapmaya başladı. Bu rehberimizde BiP nasıl kullanılır, BiP ile neler yapılabilir bu ayrıntılara yer veriyoruz.

TEKNOLOJİ BiP’e 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı katıldı: Milyonlar BiP’i tercih etti

BiP, mesajlaşma ve görüntülü görüşmeye ek bir dizi özellik barındırıyor.

BiP özellikleri

Turkcell BiP, her güncellemeyle daha da yetenekli hale gelen bir iletişim uygulaması. Standart olarak metin mesajlaşma, sesli ve görüntülügörüşme ya da bas-konuş gibi özellikler sunsa da aslında uygulamada arka planda kalan bir dizi güzel özellik var.

REKLAM

BiP, acil durumlar için kesintisiz iletişim kurmayı ve sevdiklerinize bulunduğunuz konumu hızlıca göndermeyi sağlayan Acil Durum Butonu özelliği barındırıyor. Ayrıca anlık çeviri özelliğiyle dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılarla da sohbet etme imkanına sahipsiniz. WhatsApp'ta 8 kişiyle olan grup görüntülü görüşme imkanı BiP'te ise 10 kişiye kadar destek veriyor.

BiP para gönderme özelliği

Tüm bu saydığımız özelliklere ek olarak BiP'te para gönderme sistemi de mevcut. Yani ek olarak herhangi bir banka uygulamasına giriş yapmadan hızlı ve güvenli şekilde para transferi gerçekleştirebilirsiniz.

BiP nasıl kullanılır?

BiP, hem Android hem de iOS platformlarında yer alan bir mobil uygulama. Ayrıca isterseniz bilgisayardan da kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden uygulamaları indirip kurabilirsiniz.

REKLAM

BiP (Android)

BiP (iOS)

BiP'te son görülme nasıl kapatılır?

BiP'te Profil / Sohbet Ayarları bölümünden Son Görülme Bilgisi seçeneğini onaylayıp, onayı kaldırabilirsiniz. Bu sayede son görülmeyi kolayca kapatabilirsiniz.

BiP ücretli mi?

Uygulamayı indirip kullanmak isteyenlerin aklına gelen sorulardan biri 'BiP ücretli mi?' oluyor. Hayır, az önce paylaştığımız bağlantılar üzerinden BiP'in mobil uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.