Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Whatsapptan engellendiğimi nasıl anlarım?
İNTERNET

Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?

Whatsapp da diğer birçok mesajlaşma platformu gibi kişiyi bloklama seçeneği sunarken eğer bloklanan siz iseniz uygulama bunu bildirmiyor. Peki Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım? Bunu anlamanın ise 5 farklı yolu var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Whatsapp'tan engellendiğini anlaman için takip etmen gereken 5 farklı yol var. Bu yollara sırasıyla göz atacak olursak eğer ilk önce yapmanız gereken rehberinizdeki kayıtlı kişinin son görülmesini kontrol etmek.

1. Son görülme kontrolü

Son görülmeyi kontrol edin.
  • Bu bloklandığınızdan şüpheleniyorsanız anlamak için uygulayabileceğiniz en kolay yöntem. Kişinin son görülmesine baktığınızda belli bir saatte sabit kalmışsa eğer bu kişi tarafından bloklandığınız anlamına gelir.

2. Kişinin fotoğraf güncellemesine göz atın

Fotoğraf güncellemesini kontrol edin.

Eğer bir kişi tarafından Whatsapp’ta bloklandıysanız o kişinin güncellediği fotoğrafı bir daha görme imkanınız da ortadan kalkacaktır.

  • Bunun için de kişinin sayfasına gidip fotoğrafının son güncelleme zamanına bakabilirsiniz. Eğer değişikliği göremiyorsanız bloklandığınız anlamına gelebilir.

WhatsApp yerine yerli uygulama: Kamu çalışanlarına ilişkin yeni karar
TEKNOLOJİ
WhatsApp yerine yerli uygulama: Kamu çalışanlarına ilişkin yeni karar

3. Kişiye mesaj göndermeyi deneyin

Mesaj gönderin.
  • Bloklandığınızı düşündüğünüz kişiye mesaj gönderin. Mesaj eğer tek tık olarak kalıyorsa bu da karşı tarafın sizi engellediğine bir işarettir.

İki tık almayıp tek tık alan mesaj aynı zamanda iletim problemi olmadığını ama mesajınızın karşı tarafa ulaşmadığını gösterir. Bir anlamda karşı tarafın sizden mesaj gelmesinin önünü kapattığı anlamına gelir.

4. Kişiyi Whatsapp’tan arayın

Whatsapp'tan arayın.

Karşı taraf sizi blokladıysa eğer arama denemelerinizde başarısızlık ile sonuçlanıp Whatsapp tarafından otomatik meşgule atılırsınız.

Telefonlara en çok WhatsApp Messenger indirildi
TEKNOLOJİ
Telefonlara en çok WhatsApp Messenger indirildi

5. Kişiyle ortak Whatsapp grubu kurmaya çalışın

Ortak grup kurmaya çalışın.
  • Şu ana kadar yaptıklarınız ile hala emin olmadıysanız blokladığını düşündüğünüz kişiyle Whatsapp grubu kurmaya çalışın.

Grubu kurarken eğer ki size ‘Bu kişiyi gruba ekleme yetkin yok’ mesajı geliyorsa artık karşı tarafın sizi blokladığından emin olabilirsiniz.

Yargıtay WhatsApp mesajını suç saydı: 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' sözlerinin taciz olduğuna hükmedildi
GÜNDEM
Yargıtay WhatsApp mesajını suç saydı: 'Seni ve kalbini nasıl kazanabilirim' sözlerinin taciz olduğuna hükmedildi
Abone Ol Google News
Midesinden çamur çıktı

Midesinden çamur çıktı

Küçük Merve'nin otopsi raporu yakınlarını yıktı.
7.2lik deprem uyarısı

7.2'lik deprem uyarısı

​Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Bir değil iki fay var
Karadağda seçim sonrası Sırp milliyetçileri sahneye çıktı: Boşnak mahallelerini basıp dükkanları yağmaladılar

Tümüyle<br>yanlış bir karardır

Tümüyle
yanlış bir karardır

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye 'silah ambargosu' tepkisi.
Sadece su içecekti

Sadece su içecekti

Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen çocuğu bu hale getirdi.

Dikkatli ve<br>tedbirli olun

Dikkatli ve
tedbirli olun

​Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı.
276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

276 bin TL ödedi ama şok yaşadı

​Parasını ödeyip sıfır otomobil alan vatandaşa ÖTV farkı.

​Ronaldo ile aynı takımda oynayacak.

​S-400'ler Doğu Akdeniz'i uçuşa yasak bölge haline getirir.
Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Akılalmaz Türkiye iddiasına Kalın'dan unutulmaz cevap.
Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

Obama ABD'yi, PKK ile ittifaka soktu

​ABD'li uzmandan ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklama.
HES kodsuz<br>girilemeyecek

HES kodsuz
girilemeyecek

​Korona vakalarının arttığı ilde dikkat çeken tedbir.
Tarla yerine<br>asfalt yolu sürdü

Tarla yerine
asfalt yolu sürdü

​Unutkan çiftçi traktördeki pulluğu açık bırakınca..
Sömürgecilik dönemi bitti

Sömürgecilik dönemi bitti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'yı "modern sömürgeci" olarak tanımladı.
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ekonomi

Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı

Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu.
Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar
Gündem

Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması vaka sayılarını artırıyor. Salgının yayılımını azaltmak amacıyla düğün, asker uğurlama töreni gibi toplu katılımların olduğu etkinliklere yasak getirilmesine rağmen İstanbul'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu oluşturan üç sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Gruba toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.
21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu
Gündem

21 saat sonra dere yatağında ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve'nin otopsi raporu çıktı: Midesinde çamur bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Azap köyünde düğünde kaybolduktan sonra dere kenarında cesedi bulunan minik Merve olayında yeni gelişme yaşandı. Kaybolduktan yaklaşık 21 saat sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsisinde, midesinde çamur bulunduğu öğrenildi. Merve'nin amcası Erdal Bayrak, "Otopside ne darp ne taciz olayı var. Midesinden çok miktarda çamur çıkmış. Tahminimize göre Merve, susayınca derede su birikintisine girdi. Balçık bir yer. Ayağı batınca toparlanamadı ve düşüp, çamurlu suda boğuldu" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.