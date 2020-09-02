Whatsapp'tan engellendiğimi nasıl anlarım?

Whatsapp'tan engellendiğini anlaman için takip etmen gereken 5 farklı yol var. Bu yollara sırasıyla göz atacak olursak eğer ilk önce yapmanız gereken rehberinizdeki kayıtlı kişinin son görülmesini kontrol etmek.

1. Son görülme kontrolü

Son görülmeyi kontrol edin.

Bu bloklandığınızdan şüpheleniyorsanız anlamak için uygulayabileceğiniz en kolay yöntem. Kişinin son görülmesine baktığınızda belli bir saatte sabit kalmışsa eğer bu kişi tarafından bloklandığınız anlamına gelir.

2. Kişinin fotoğraf güncellemesine göz atın

Fotoğraf güncellemesini kontrol edin.

Eğer bir kişi tarafından Whatsapp’ta bloklandıysanız o kişinin güncellediği fotoğrafı bir daha görme imkanınız da ortadan kalkacaktır.

Bunun için de kişinin sayfasına gidip fotoğrafının son güncelleme zamanına bakabilirsiniz. Eğer değişikliği göremiyorsanız bloklandığınız anlamına gelebilir.

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3. Kişiye mesaj göndermeyi deneyin

Mesaj gönderin.

Bloklandığınızı düşündüğünüz kişiye mesaj gönderin. Mesaj eğer tek tık olarak kalıyorsa bu da karşı tarafın sizi engellediğine bir işarettir.

İki tık almayıp tek tık alan mesaj aynı zamanda iletim problemi olmadığını ama mesajınızın karşı tarafa ulaşmadığını gösterir. Bir anlamda karşı tarafın sizden mesaj gelmesinin önünü kapattığı anlamına gelir.

4. Kişiyi Whatsapp’tan arayın

Whatsapp'tan arayın.

Karşı taraf sizi blokladıysa eğer arama denemelerinizde başarısızlık ile sonuçlanıp Whatsapp tarafından otomatik meşgule atılırsınız.

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5. Kişiyle ortak Whatsapp grubu kurmaya çalışın

Ortak grup kurmaya çalışın.

Şu ana kadar yaptıklarınız ile hala emin olmadıysanız blokladığını düşündüğünüz kişiyle Whatsapp grubu kurmaya çalışın.

Grubu kurarken eğer ki size ‘Bu kişiyi gruba ekleme yetkin yok’ mesajı geliyorsa artık karşı tarafın sizi blokladığından emin olabilirsiniz.