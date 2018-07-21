Teknoloji Whatsapptan linç olaylarına karşı önlem
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Whatsapp'a kısıtlama geliyor!

Whatsapp'tan linç olaylarına karşı önlem

Whatsapp'tan Hindistan'a kısıtlama geliyor. Hindistan'daki kullanıcılar aynı gün içinde 5'ten fazla iletiyi başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına aktaramayacak. Söz konusu önlem, linç olaylarına yol açan yanlış ve kışkırtıcı bilgilerin Whatsapp üzerinden yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Haber Merkezi AA
Whatsapp
Whatsapp

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Hindistan'da yaşanan linç olaylarında mesaj grupları üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle Hintli kullanıcıların mesaj iletimine kısıtlama getirdi.

Whatsapp, internet sitesinden yaptığı açıklamada, kullanıcıların mesajları başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına iletmesine kısıtlama getirecek bir test uygulaması başlattığını duyurdu.

Tüm dünyadaki Whatsapp kullanıcıları için geçerli olacak kısıtlamanın Hindistan'da daha dar kapsamı bulunacağı, Hintli kullanıcıların aynı gün içinde başka kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına yönlendirebileceği mesaj sayısının 5'le sınırlanacağını bildirdi.

WhatsApp’ta bazı mesajlar kırmızı gelecek
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WhatsApp’ta bazı mesajlar kırmızı gelecek

Whatsapp, söz konusu adımı son dönemde Hindistan'da yaşanan linç olaylarında kullanıcı gruplarında paylaşılan yanlış ve kışkırtıcı bilgilerin etkili olduğuna yönelik eleştirilere karşı önlem olarak attı.

Hint hükümeti, şirketi, bu tip kullanımlara karşı bir önlem almaması halinde yasal müeyyidelerle karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Whatsapp en çok Hindistan'da kullanılıyor

Hindistan, 200 milyon kullanıcıyla Whatsapp'ın en büyük pazarı konumunda. Hintli kullanıcılar diğer ülkelerdekinden daha fazla mesaj, fotoğraf ve video paylaşıyor.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde mayıs ayından bu yana sosyal medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle en az 20 kişi linç edildi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana gelmişti.

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