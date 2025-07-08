X'te 2 bin 355 hesaba zorunlu sansür

X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, Hindistan hükümeti tarafından Bilgi Teknolojileri Yasası uyarınca 3 Temmuz'da yayımlanan direktifle, aralarında Reuters'a ait iki hesabın da bulunduğu 2 bin 355 hesabın "engellenmesinin istendiği" duyuruldu.

Bu talebi yerine getirmemenin cezai sorumluluk riski taşıdığı, bu nedenle söz konusu hesapları engellemek zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, "(Hindistan'ın) Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, gerekçe göstermeden bir saat içinde derhal harekete geçilmesini talep etti ve hesapların başka bir duyuruya kadar engellenmesinin devam etmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.