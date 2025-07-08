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X'te 2 bin 355 hesaba zorunlu sansür

X'te 2 bin 355 hesaba zorunlu sansür

19:188/07/2025, Salı
AA
Yeni Şafak
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X'te 2 bin 355 hesaba zorunlu sansür
X'te 2 bin 355 hesaba zorunlu sansür

Sosyal medya platformu X, Hindistan hükümetinin talebi üzerine ülkede, aralarında Reuters haber ajansının hesaplarının da bulunduğu 2 bin 355 hesabı engellemek zorunda kaldıklarını bildirdi.

X'in Küresel Hükümet İlişkileri hesabından yapılan açıklamada, Hindistan hükümeti tarafından Bilgi Teknolojileri Yasası uyarınca 3 Temmuz'da yayımlanan direktifle, aralarında Reuters'a ait iki hesabın da bulunduğu 2 bin 355 hesabın "engellenmesinin istendiği" duyuruldu.


Bu talebi yerine getirmemenin cezai sorumluluk riski taşıdığı, bu nedenle söz konusu hesapları engellemek zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, "(Hindistan'ın) Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, gerekçe göstermeden bir saat içinde derhal harekete geçilmesini talep etti ve hesapların başka bir duyuruya kadar engellenmesinin devam etmesini istedi." ifadeleri kullanıldı.


Kamuoyunun tepkisi üzerine hükümetin, X'ten, "Reuters" ve "ReutersWorld" hesaplarının engelini kaldırmasını istediği aktarılan açıklamada, "Bu engelleme talimatları nedeniyle Hindistan'da devam eden basın sansüründen derin endişe duyuyoruz." denildi.


Mevcut tüm yasal seçeneklerin araştırıldığı vurgulanan açıklamada, X platformunun, söz konusu sansür direktiflerine karşı yasal itirazlarda bulunma yetkisinin

Hindistan yasaları tarafından kısıtlandığı kaydedildi. Açıklamada, "Etkilenen kullanıcıları mahkemeler aracılığıyla yasal çözümler aramaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

#Hindistan
#sansür
#X sosyal medya platformu
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