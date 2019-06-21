Teknoloji Yapay zeka mesleklere yön verecek
BİLİM

Yapay zeka mesleklere yön verecek

Yapay zeka teknolojisinin üniversite adaylarının meslek seçimine de yön vereceğine dikkat çeken Prof. Dr. Melih Bulu, geleceğin meslekleri hakkında önemli bilgiler verdi. Bulu, "Gençler, tercih yaparken şu an çok popüler olan mesleklerin 10 yıl sonra nerede olacağını düşünmeli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yapay zeka
Yapay zeka

Üniversite adayları geçtiğimiz hafta bir sınavı daha geride bıraktı. 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Bu süreçte meslek seçiminin önemine dikkat çeken İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, yapay zeka teknolojisinin devreye girmesiyle oyunun kurallarının değiştiğini belirtti. Geleneksel mesleklerin evrileceğini söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.
Klasik meslekler ortadan kalkacak
Yapay zekanın birçok mesleğin bileşenlerini devralacağını anlatan Prof. Dr. Melih Bulu, "Önceden Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği gibi klasik bazı meslekler vardı. Yapay zekanın devreye girmesiyle oyunun kuralları değişti. Bu program birçok mesleğin belli bileşenlerini devralacak. O yüzden geleceğin meslekleri aslında şu anda ismi konulmamış meslekler. Klasik mesleklerin birçoğu ortadan kalkacak. O nedenle gençlerin belli yetenekler öne çıkacak. İnsanların yeni çağın mesleklerinde aslında belli yeteneklerle öne çıkmaları mümkün olacak" diye konuştu.

Prof. Dr. Melih Bulu


Neler geliştirilmeli?
Bu yeteneklerden en etkili olanının liderlik özelliği olduğunu belirten Prof. Dr. Melih Bulu, "Bunun yerine yapay zekanın geçmesi mümkün değil. Kişilerin liderlik özelliği yine devam edecek. İletişim ve ikna özelliği de önem taşıyor. Teknolojiyi iyi bilmek bir diğer önemli kıstas. Çünkü artık teknolojisiz bir mesleği düşünemiyoruz. Bizim bu teknolojik gelişmelerden haberdar olmamız gerekiyor. Teknolojideki ufak bir değişim mesleğinizin bir iki sene sonra yok olacağı anlamına geliyor" dedi.
Oyun yazmaktan sosyal medya yöneticiliğine
Artık bilgisayar oyunu kurgulamanın mesleğe dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Melih Bulu, geleceğin meslekleri hakkında ise şunları söyledi:
"Bilgisayar oyunu yazmanın yaratıcı yönü çok önemli. Kod yazma, bilgisayar ve yazılım mühendislerinin işi ama asıl o oyunun tutması için sizin bir senaryo yazıyor olmanız lazım. Bunun iyi de bir grafikle bütünleşmesi gerekiyor. Bunun yaratıcı tarafı çok daha önemli olmaya başladı. Çünkü binlerce oyun piyasaya çıkıyor ama bazıları tutmuyor. Bunun yanı sıra sosyal medya yönetimi de ön plana çıktı. Hemen hemen herkesin sosyal medya hesapları var. Oysa kurumların kendi sosyal medyalarını yönetmek için çok kalifiye insanlara ihtiyacı oluyor. Artık bunu yapacak bir meslek var. Buna en yakın bölüm ise Yeni Medya olabilir."
Meslek her zaman değişebilir
'Ben bir bölümü seçeyim ve hayat boyu onunla uğraşıyım' döneminin sona erdiğini ifade eden Prof. Dr. Bulu, şimdi seçilen mesleğin hayat boyu teknolojiyle bağlantılı olarak 7-8 kere evrileceğini anlattı. Adaylara paniğe kapılmadan meslekleri adına uzun planlar yapmaları söyleyen Bulu, "Şu an seçtikleri meslek 10 yıl sonra farklı bir yere evrilebileceğinden yeniden eğitim alarak farklı alanlarda da çalışabilirler. Bunu kafalarına yerleştirmeliler. Gençlere şu an çok popüler mesleklerin 10 yıl sonra nerede olacağını da düşünmelerini öneriyorum. Şimdi seçtikleri meslek 10 yıl sonra bugünkü popülaritede olacak mı? Tercih yaparken gençler 10 yıl sonrasını düşünmeliler. Kendilerine özel alanları şimdiden düşünmelerini öneriyorum. 17-18 yaşındaki gençler 10 yıl sonrasını düşünemeyebilir. Ancak bu trendleri izleyen kişilerle iletişime geçebilirler. Bu trendleri izleyen insanlar çok önemli. Onlarla konuşup tercihlerini yapmalılar" uyarısında bulundu.
Alanında uzmanlarla iletişime geçin
Z kuşağının teknoloji dalgasının içinde büyüdüğünü ifade eden Prof. Dr. Bulu, "Ama Z kuşağının geçmişi öğrenmesini öneriyorum. Rekabet kuşak farkı olmaksızın insanı bir yerde duvara toslatıyor. O yüzden onlar da bir rekabet içerisinde yaşayacaklar o nedenle sadece öndekileri öğrenmek yeterli olmayacak. Geçmişe de bakmalarını işini iyi yapan insanlarla diyalog içinde olmalarını öneririm. Okudukları bölümde kariyerinde en üst noktadaki insanlarla bir araya gelmek onlar için en öğretici şey olacaktır" ifadelerini kullandı.

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