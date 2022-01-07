Teknoloji Yargıtayda yapay zeka tabanlı sistem devreye girecek
BİLİM

Yargıtay'da yapay zeka tabanlı sistem devreye girecek

Yargıtay'da emsal nitelikteki kararlara daha kolay erişilebilmesi ve içtihat tutarlılığını sağlama amacıyla geliştirilen yapay zeka sisteminin 2023'te hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Ayrıca sistemle, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin de hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin de hızlandırılması sağlanacak.

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Haber Merkezi AA
Yapay zeka nedir? Yargıtaya girecek olan yapay zeka sistemi nedir? Türkiyede yapay zeka sistemi Yapay zeka sistemi kullanım alanları nelerdir?
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Avrupa Konseyi ile yürütülen Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapay zeka tabanlı geliştirilen sistemle, güncel ve emsal kararların yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması ve adli kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Yapay zeka sistemi ne işe yarayacak?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği 2015'ten bu yana Yargıtay'ın tüm kararları kamunun erişimine açıldı. Bu süreçte ilan edilen 6 milyondan fazla karar, güncel ve yol gösterici değeri yüksek kararların tespit edilmesinde zorluklar yaşanmasına sebep oldu.

Yargıtay, bunun önüne geçebilmek için yapay zeka tabanlı sistem geliştirerek kullanıcıların bireysel özelliklerine göre en güncel kararlara önem sırasına göre kolayca ulaşmasını hedefliyor.

İhale süreci tamamlanan sistemin devreye girmesiyle, arama yapılan konudaki emsal kararların ve yasa değişikliği sonrası çıkan kararların öncelikli olarak kullanıcıya sunulması planlanıyor.

Ayrıca sistemle, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin de hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin de hızlandırılması sağlanacak.

Sistemin, 2023'te devreye girmesi planlanıyor

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'ın 2021 değerlendirme toplantısında yapay zeka tabanlı sistemlerin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanıldığını söylemiş, bunun Yargıtay'da da kullanılması gerektiğini bildirmişti.

  • Akarca, ücretsiz olmasını planladıkları sistemin oturması halinde özellikle hukuk davalarında vatandaş ve avukatların elindeki delil ve verileri sisteme girerek davayı kazanma ihtimalini de öğrenebileceklerini, buna göre dava açıp açmama kararı verebileceklerini ifade etmişti.

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