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Teknoloji

Yapay zekaya soruşturma

Kanada’da yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT’ye soruşturma açıldı. Gizlilik Denetleme Ofisi, ABD’li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, ‘kişisel verilerin izinsiz toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi’ şikayetleri üzerine başlatıldığını açıkladı.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bazı Avrupa ülkelerinin ardından Kanada da yapay zeka teknolojisine karşı harekete geçti. Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI’ın yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Kanada basınında çıkan haberlere göre, Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD’li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturma, “kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi” şikayetleri üzerine başlatıldı. Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamaya göre, soruşturmanın sonuç raporu kamuoyu ile paylaşılacak. Kanada’da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti. Son günlerde İtalya ve Almanya’dan da ChatGPT’ye yönelik gizlilik ihlalleri nedeniyle benzer soruşturma haberleri gelmişti.



#Yapay Zeka
#ChatGPT
#OpenAI
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