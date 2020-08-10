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Teknoloji Yazılım ve yapay zeka giderek ön plana çıkıyor Öğrencilerin ilk tercihi haline geldi
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Yazılım ve yapay zeka alanına kimler ilgi duyuyor?

Yazılım ve yapay zeka giderek ön plana çıkıyor: Öğrencilerin ilk tercihi haline geldi

Geleceğin meslekleri arasında öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında yazılım ve yapay zeka dikkat çekiyor. Birçok genç tercihini bu alanlardan yana kullanmak isterken özellikle yazılım alanında ön plana çıkan başarı hikayeleri de bu terchilerin arkasındaki etmen.

Haber Merkezi AA
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Gençler yönünü yazılım ve yapay zekaya kaydırdı. Bu alanlarda eğitim almak isteyen gençleri motive eden ise Peak Games gibi birçok yazılım tabanlı Türk şirketinin başarıları oldu.

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, "Yeni mezunlar ve işverenlere 'geleceğin mesleği ne olacak' diye sorduğumuzda, her iki grubun da ilk sırada yazılıma, ikinci sırada ise yapay zeka ve robot teknolojilerine yer verdiğini görüyoruz." dedi.

  • Üniversite adaylarında tercih dönemi başlarken, öğrenciler ve ebeveynlerinin aklındaki en önemli sorulardan bir tanesini de doğru meslek tercihi yapmak oluşturuyor.

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler sonucu gelecekte bazı mesleklerin robotik ve yapay zeka sistemleri ile yapılacağı belirtilirken, öğrenciler ve ebeveynler için de tercih edilecek mesleğin gelecekte devam edip etmeyeceği ya da iş bulma şansının yüksek olup olmadığı her zamankinden daha önemli hale başladı.

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"Geleceğin mesleklerinde ilk sırada yazılım, ikinci sırada yapay zeka var"

  • Fatih Uysal, Kariyer.net üyesi 1.878 yeni mezun ve 223 işverenin katılımı ile gerçekleştirdikleri Türkiye'de Gençlerin Kariyer Tercihleri Araştırması'nın sonuçlarının yeni mezunlar ve işverenlere "geleceğin mesleği ne olacak" diye sorduklarında, her iki grubun da ilk sırada yazılıma, ikinci sırada ise yapay zeka ve robot teknolojilerine yer verdiğini gördüklerini söyledi.

Türkiye'deki bilgi teknolojileri alanında çalışan yeteneklerin yüzde 73'ünün teknolojik değişimlerden çok etkileneceklerini belirtirken, yüzde 86'sının eğitime hatırı sayılır bir zaman ayırdığından söz ettiğini aktaran Uysal,

"Kariyerini dijital alanlardan birinde inşa edecek öğrencilere önerim de benzer bir doğrultuda olacak; sürekli öğrenmeye açık olmalılar ve kendilerini devamlı geliştirmeye odaklanmalılar." dedi.

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