Teknoloji Yemeksepeti CEOsu Aydından hacklenme açıklaması Çok üzgünüm
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Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan 'hacklenme' açıklaması: Çok üzgünüm

Yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yaklaşık 21 milyonu aşkın kullanıcılarının verilerinin çalındığı için özür diledi. Aydın paylaşımında, "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Yemeksepeti CEOsu Aydından hacklenme açıklaması: Çok üzgünüm
Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın

Yemek sipariş platformu “yemeksepeti.com”un sunucusuna sızan hackerlar, 21 milyonu aşkın kişinin verilerini çaldı.

Adres, iletişim bilgileri, şifre ve IP bilgileri korsanların eline geçti. BTK saldırının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirledi.

Nevzat Aydın: Çok üzgünüm

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, çok üzgün olduğunu açıkladı.

Hislerini ifade edecek kelime bulamadığını belirten Aydın, "20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

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