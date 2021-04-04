Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan 'hacklenme' açıklaması: Çok üzgünüm

Yemek sipariş platformu “yemeksepeti.com”un sunucusuna sızan hackerlar, 21 milyonu aşkın kişinin verilerini çaldı.

Adres, iletişim bilgileri, şifre ve IP bilgileri korsanların eline geçti. BTK saldırının yurt dışı kaynaklı olduğunu belirledi.

Nevzat Aydın: Çok üzgünüm

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, çok üzgün olduğunu açıkladı.

Hislerini ifade edecek kelime bulamadığını belirten Aydın, "20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz." dedi.

Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz. :( REKLAM April 3, 2021

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