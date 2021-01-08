Teknoloji Yeni bir dönem başlıyor Uzaya başarıyla fırlatılan Türksat 5A Türkiyenin yörünge haklarını koruyacak
BİLİM

Yeni bir dönem başlıyor: Uzaya başarıyla fırlatılan Türksat 5A Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacak

Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, "Bu bizim için stratejik bir yatırımdı. Türksat 5A uydumuzla yörünge haklarımızı koruyor olacağız. Böyle yeni jenerasyon uyduyla 32 sene faydalı ömürle hizmet vereceğiz. 'Ticari ve ekonomik uydu endüstrisinde biz de dünyada varız' diyebilmenin yolu buradan geçiyor" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Türksat 5A’dan ilk sinyal alındı.
Türksat 5A’dan ilk sinyal alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uzaya fırlatılan Türksat 5A uydusunun stratejik bir yatırım olduğunu ve 32 yıl hizmet vererek Türkiye'nin yörünge haklarını koruyacağını bildirdi.

Sayan, Türksat 5A uydusunun fırlatılışı dolayısıyla geldiği ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nde değerlendirmede bulundu.

Uydunun fırlatılmasından yaklaşık 35 dakika sonra Türksat 5A'nın roketin ikinci katından ayrılmasının gerçekleştiğini ve ilk sinyalin alındığını belirten Sayan, bunun uydunun sağlıklı bir şekilde yörüngeye yolculuğuna başlaması anlamına geldiğini söyledi. Sayan, "Uydunun yörüngeye yerleşmesi için yaklaşık 4 ay 20 günlük süre var. Bu sürede uydu 31 derece Doğu yörüngesindeki yerini alacak" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusundan ilk sinyal alındı

Yeni jenerasyon uydu

Türksat 5A'nın yeni jenerasyon uydulardan biri olduğuna işaret eden Sayan, "Yeni jenerasyon uydu eskisi gibi tamamen kimyasal yakıtlarla hareket etmektense güneş panellerini açacak. Güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi ve elektrikli itme sistemiyle yörüngedeki uydulara nazaran daha fazla manevra ömrüne sahip bir uydu olacak" diye konuştu.

Sayan, haberleşme ve yayıncılık alanında kullanılacak uydunun kapsam alanının da genişlediğini, Türkiye'nin yanı sıra Afrika'nın büyük bir bölümü, Orta Doğu ve Avrupa'nın hemen hemen tamamını kapsayacağını kaydetti.
  • Türksat 5A uydusunun Türkiye için önemine dikkati çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:
  • "Bu bizim için stratejik bir yatırımdı. Türksat 5A uydumuzla yörünge haklarımızı koruyor olacağız. Böyle bir yeni jenerasyon uyduyla 32 sene faydalı ömürle hizmet vereceğiz. 'Ticari ve ekonomik uydu endüstrisinde biz de dünyada varız' diyebilmenin yolu buradan geçiyor. Türksat 5A’dan sonra Türksat 5B de 6 ay içinde fırlatılacak ama bu bizim için yeterli değil. Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu 'Milli Teknoloji Hamlesi' var. Türksat 6A'yı Türkiye'de bulunan paydaşlarımızla birlikte inşa ediyoruz. Türksat 6A ile birlikte yerli ve milli uydumuzu göklerde görmüş olacağız."

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"Uzayda önde ülkelerden olmayı hedefliyoruz"

Sayan, Türk mühendislerinin uydunun yapımından fırlatma aşamasına kadar her anını gözlemlediğini belirterek, "Biz, ROKETSAN tarafından önümüzdeki yıllarda uyduyu fırlatma sistemini de yerli ve milli olarak geliştirmiş, kendi uydularımızı kendimiz fırlatabiliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye'nin üzerinde çalıştığı uydu projelerine ilişkin bilgi veren Sayan, şunları kaydetti:
  • "Türksat 5A'yı fırlattık, Türksat 5B'yi de yılın ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Bu sayede 3 farklı yörüngede 4 uyduyla ticari hizmet verebiliyor olacağız. Türksat 6A, 2022'de fırlatılacak. Bu şekilde Türkiye normal ticari uydularda da Türksat operatörümüzle en iyi ülkeler arasına girmiş olacak ama bu bizim için yeterli değil. Önümüzdeki dönemde alçak yörünge uydularıyla, başta internet olmak üzere birçok servisin verilmesi planlanıyor. Biz de bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında uydu ve uzay konusunda önde olan ülkelerden biri olmayı hedefliyoruz."

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