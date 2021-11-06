​Yerli start-up’lar Las Vegas yolunda

ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’te, Türk teknoloji girişimcileri için ilk kez İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle (İSTKA) bir pavilyon kurulacak. Dünyanın dört bir yanından 1100’den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, 30 Türk firma, yeni ürün ve teknolojilerini ilk kez tanıtacak.

Erkam Tüzgen

HEDEF KÜRESELE ULAŞMAK

5-8 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022’de Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Türkiye’nin ilk pavilyonu kurulacak veTürkiye’den 30 startup katılacak. İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “Girişimcilik ekosistemimiz hızla büyüyor özellikle teknoloji girişimcilerimizin başarıları tüm dünyada dikkat çekiyor. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak startuplarımızı uluslararası pazarlara açılmaları için destekliyoruz. CES, yeni ürünlerin sadece bir kez sergilenebildiği bir fuar” diye konuştu.

Tüzgen, süreci şöyle özetledi: “Teknoloji girişimlerimizin birer global marka olma yolunda ilerlemelerine ve teknoloji ihracatı yapmalarına fayda sağlamanın yanında İstanbul’un girişimcilik imkân ve potansiyelinin global düzeyde tanıtılmasına hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tür etkinliklerimizin sayısını arttıracağız. 2022 CES’te dünyanın dört bir yanından 1100’den fazla teknoloji şirketi yer alacak. Fuarda sergilenecek teknoloji ürünlerinin tamamı ilk kez bu organizasyonda tanıtılacak."