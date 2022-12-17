Teknoloji Yeryüzündeki suları daha detaylı inceleyecek Californiadan fırlatıldı
BİLİM

Yeryüzündeki suları daha detaylı inceleyecek: California'dan fırlatıldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yeryüzü sularının daha gelişmiş haritasını çıkaracak olan uydu SWOT'u yörüngeye fırlattı.

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Haber Merkezi AA
Yeryüzündeki suları daha detaylı inceleyecek: Californiadan fırlatıldı
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ABD-Fransa işbirliğiyle geliştirilen araştırma uydusu, okyanuslardan, göllerden ve nehirlerin daha detaylı veri toplayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkı sağlayacak bir haritalama çalışması için yörüngeye gönderildi.

Yüzey suyu ve okyanus topoğrafyasının kısaltması olan SWOT isimli uydu, Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Kennedy Uzay Merkezinin Twitter'daki açıklamasında, "Görev, Dünya'nın suyunu her zamankinden daha yüksek çözünürlükte görecek. Uzay aracının cihazları, 100 metreden daha geniş olan neredeyse tüm nehirlerin uzunluğunu ilk kez üç boyutlu olarak gözlemleyecek." ifadelerine yer verdi.

SWOT'un geliştirilmesinde görev alan NASA program bilimcisi Nadya Vinogradova-Shiffer, "Bu çok önemli bir an ve bu konuda çok heyecanlıyım. Dünyanın suyunu daha önce hiç görmediğimiz gibi göreceğiz." dedi.

Bir araba büyüklüğündeki uydu, yeryüzünün neredeyse tamamını tarayarak suların yüksekliğini ölçerek bilim adamlarının potansiyel riskli alanları belirlemesine yardımcı olarak.

Araştırma kapsamında, milyonlarca göl ve 2,1 milyon kilometre nehir suyu birçok farklı bilim dalı açısından incelenmiş olacak.

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