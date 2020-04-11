YouTube, Android uygulamasında yeni arayüz test ediyor

İnternet sitelerinin, platformların ve hatta hemen her görsel ürünün zaman içerisinde yenilenmesine alışkınız. Özellikle Facebook sık sık tasarımında bir şeyler değiştirmesiyle biliniyor. YouTube da sık sık görünümünde yenilik yapan platformlardan.

Platform şimdi de yeni bir thumbnaili test ediyor. A/B testi adı verilen ve benzer özellikteki kullanıcıların reaksiyonlarının incelenmesine dayanan tercih belirleme testine konu olan yeni thumbnail, YouTube Android uygulamasında ortaya çıktı.

Yeni bir thumbnail

Şu anda kullanılan YouTube thumbnaillerinde bir videonun önizleme görüntüsü ekranın kabaca üçte biri genişliğinde olurken, yan tarafında da videonun başlığı ve kanal ismi gibi bilgilendirici içerikler yer alıyor.

Testte denenen diğer görselde ise video oldukça geniş bir alanı kaplıyor, bir anlamda ana sayfada gördüğümüz video önizlemeleri boyutuna geliyor. Videonun başlığı, yayıncısı olan kanal gibi bilgiler ise videonun hemen altında yer alıyor.

Yeni arayüz değişikliği ile birlikte YouTube’un ana ekranında, keşfetme ekranında ve abonelik ekranında videoları nasıl gördüğümüz de değişiyor. Daha geniş görüntüye geçilse de verilen detay sayısı azaltılmazken, ekranda yer alan video tavsiyesi sayısı ise azalıyor.

YouTube trendin takipçisi

Son dönemde hem web tasarımcılar hem de uygulama geliştiriciler daha büyük alanda video önizleme yöntemleri geliştirmek için çalışıyor. Son trendler kullanıcıların daha rahat izleyebilecekleri önizlemeleri tercih ettiğini gösteriyor.

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Denenen özellik

YouTube da bir noktada bu trendi takip ediyor. Tabii söz konusu YouTube olunca değişimler bir günde gerçekleşmiyor. Yeni formatta video alanı genişlerken kanalların simgeleri de bilgiler alanına ekleniyor. Bu da içerik üreticilerinin daha çok bilinirlik sağlayabileceği bir yöntem gibi duruyor.

YouTube’un bu özelliği tüm kullanıcılara sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Webtekno'nun haberine göre; şimdilik test aşamasında olan özelliği kullanmak için ise rastgele seçilmeyi beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok zira katılımcılar YouTube tarafından belirleniyor. Yeni arayüz hakkında siz ne düşünüyorsunuz?