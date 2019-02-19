Teknoloji Youtube hiçbir gerekçe göstermeden Grup Yürüyüşün kanalını kapattı
SOSYAL MEDYA

Youtube hiçbir gerekçe göstermeden Grup Yürüyüş'ün kanalını kapattı

Popüler video paylaşım platformu YouTube, Grup Yürüyüş ile ilgili skandal bir karar imza attı. Platform, hiçbir gerekçe göstermeden grubun resmi sayfasını kapattı. Grup, kapatma kararını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kurulduğu 2004 yılından bu yana mazlumlarla dayanışma programlarının, meydanların ve anma günlerinin vazgeçilmezi olan Grup Yürüyüş'e ait Youtube kanalı kapatıldı.

Kanalı kapatan Youtube, hiçbir gerekçe göstermezken geçtiğimiz hafta da Grup Yürüyüş'e ait Sirac el-Aksa eserindeki Kudüs direnişinden görsellerle hazırlanan videoyu yayından kaldırmıştı.

Grup, Youtube'nın skandal kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Grup Yürüyüş'ün Twitter hesabından yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

YouTube kanalımız herhangi bir kural ihlalimiz olmadığı halde Youtube tarafından kapatıldı. Maalesef kanala ve videolara erişim yok şu an. Kapatma nedenini öğrenmeye ve kanalı kurtarmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda eserlerimizi dinleyebileceksiniz inşallah.

Geçtiğimiz hafta Sirac el-Aksa eserimize Kudüs direnişinden görsellerle hazırladığımız videomuz yayından kaldırılmıştı. Bugün de kanalımız kapatıldı ve videolarımızın tamamına erişim engeli getirildi.

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