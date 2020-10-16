Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji YouTube komplo videolarına savaş açtı
İNTERNET SOSYAL MEDYA

YouTube komplo videolarına savaş açtı

Facebook'un aşı karşıtı reklamları engelleme kararının ardından benzer bir hamle de Google'ın sahibi olduğu YouTube'dan geldi. Online video platformu koronavirüs hakkında yanıltıcı bilgiler veren videoları siteden kaldırma kararı aldı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

YouTube sitesinden yaptığı açıklamayla aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

  • Açıklamada "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Facebook aşı karşıtlarına karşı
TEKNOLOJİ
Facebook aşı karşıtlarına karşı

Facebook'tan da benzer bir hamle gelmişti

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki Youtube şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

  • YouTube'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, YouTube, kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.

RTÜK'ten açıklama: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı
TEKNOLOJİ
RTÜK'ten açıklama: Spotify yasal süre içerisinde müracaatını yaptı
Abone Ol Google News
Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Canavarca hisle öldürsem parçalardım

Baldızı ile bacanağını öldüren katil, kan donduran detayları anlattı.
Sıfır otodabir ayıp daha

Sıfır otoda
bir 'ayıp' daha

Aracı iade edip parasını geri alacak.
Baykalınkızı Halk Partisi adıyla parti kuruyor iddiası kulislerihareketlendirdi

İstanbul'dan atılıp Tokat'taki hedefi vuracak.

Türkiye'nin tarihi gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı.

Yeni istihdam<br>paketi geliyor

Yeni istihdam
paketi geliyor

Bakan Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyenin yol üzerinde izinsiz yaptığı duvar resimleri kaldırıldı.

Fiyat indiren de var, faizi sıfırlayan da..
Trump'ın<br>gergin gecesi

Trump'ın
gergin gecesi

Sorular terletti: Yaptırmış da olabilirim yaptırmamış da olabilirim.
Ben bunları<br>hak etmedim

Ben bunları
hak etmedim

​Salça kazanı cinayetinde pes dedirten savunma.
Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyon

Polis drone ile tespit edip harekete geçti.
Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak
Ekonomi

Sıfır otomobilde bir 'ayıp' daha: Aracı verip parasını geri alacak

'Ayıplı' çıkan sıfır otomobillere bir yenisi daha eklendi. Trabzon'da 3 yıl önce satın aldığı sıfır kilometre lüks otomobilin gövdesinde zamanla oluşan göçükler nedeniyle, aracı satan bayiye dava açan Selva Akbaş, uzun süren hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın, ‘ayıpsız misliyle’ değiştirilmesine hükmetti.
Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış
Dünya

Fransız medyasından algı operasyonu: Türkler Ermeni mahallesini basmış

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki topraklarını geri almak için Türkiye'nin de desteğiyle mücadelesini sürdürüyor. Bu durumdan rahatsız olan Batı, kamuoyunu yanlış yönlendirmekten geri durmuyor. Son olarak Fransız haber sitesi France 24, Türkiye karşıtı yalan haber yaparak bir skandala daha imza attı. 5 Ekim'de çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini "Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi" başlığı ile duyurdu.

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Gündem

Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.