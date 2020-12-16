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Teknoloji YouTube Türkiyeye temsilci atanacağını duyurdu
İNTERNET

YouTube Türkiye'ye temsilci atanacağını duyurdu

YouTube, yayınladığı blog gönderisiyle Türkiye'de temsilci atanacağını resmen duyurdu. Bununla birlikte doğal olarak 5651 sayılı İnternet Yasası'nın getirdiği tüm yükümlülükler de kabul edilmiş oluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
YouTube
YouTube

YouTube, blog sayfası üzerinden paylaştığı gönderiyle birlikte Türkiye'ye temsilci atanacağını ve yasal süreçte gereken her türlü adımın atılacağını duyurdu.

Blog gönderisinde bahsedilen detaylar şu şekilde:

  • YouTube 2012'de Türkiye'de kurulduğundan bu yana, gelişen bir yaratıcı ekonomiye katkıda bulunan on binlerce başarılı içerik oluşturucuya ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında girişimciler, gazeteciler, eğlendirenler, öğretmenler ve platform aracılığıyla küresel bir izleyici kitlesine ulaşan çok çeşitli sesler bulunor. YouTube, Türk kullanıcılar için bir bilgi kaynağı, yaratıcılık, merak ve öğrenme mekanı - fikirleri keşfetmek ve eğlenmek için bir yerdir. YouTube'da, açık platformumuzun oynadığı önemli rolü anlıyoruz ve bu ekosistemi beslemek ve korumak için kararlar almaya devam edeceğiz.

YouTube ayrıca 5651 sayılı İnternet Yasası'nın kapsamlı bir şekilde analiz edildiğini belirterek temsilci atama, görevden alma ve yanıtlama işlemlerinin tamamlanma sürelerine uyma ve 6 aylık şeffaflık raporları yayınlama gibi ayrıntıları da kabul ediyor.

Bununla birlikte ifade özgürlüğü, bilgiye erişim ve şeffaflık taahhütlerinin yanı sıra faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasalara ve düzenlemelere saygı duyulduğunu da özellikle belirtti.

Son cümle ise şu şekilde bitiyor:

  • Türk kullanıcılarımıza, yaratıcılarımıza ve iş ortaklarımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz ve platformun canlılığını ve açıklığını korumaya devam edeceğiz.

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