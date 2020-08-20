Yunanistan'a bir şok da Türk hackerlardan geldi

Ülkemizin devlet kanalıyla egemenlik haklarını koruma mücadelesine bir destek de hackerlardan geldi. Türk hackerlar; Yunanistan'ın resmi internet sitelerini hackleyip Oruç Reis sismik araştırma gemimiz ile bayrağımızın bulunduğu görseli ana sayfalara yükledi.
- Yunan kullanıcılar devlet kurumlarının ana sayfasına girdiği zaman karşılarında hem Türkçe hem İngilizce yazılan 'Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var' mesajıyla karşılaştılar.
Yunan istihabarat servisi de hacklenenlar arasında
Yunan gazetesi Kathimerini'nin iddiasına göre; Türk hackerların hacklediği siteler arasında Yunan İstihbarat Servisi de bulunuyor. Gazetede çıkan açıklamaya göre; Türk hackerlar ülkemiz hakkında negatif içerikler üreten sitelere hacklemeye devam edecekler
Daha önce de Bakan yardımcısı hacklenmişti
Bu, Türk hackerların Yunanistan'da bulunan resmi kurumları ilk hedef alışı değil. 2019 yılında da o dönemki Spor Bakan Yardımcısı olan Giorgos Vasiliadis'in İnstagram hesabı hacklenmiş Ayasofya Camii ile Hacker grubunun görseli sayfada uzunca bir süre kalmıştı.
Hesabı hacklenen Vasiliadis daha sonra
Teknoloji ve Araştırma Kurumu'nun başına getirildi.