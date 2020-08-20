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Teknoloji Yunanistana bir şok da Türk hackerlardan geldi
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Yunanistan'a bir şok da Türk hackerlardan geldi

Yunanistan'ın provokasyonlarına Türkiye'nin verdiği cevapların arasına bir yenisi daha eklendi. Türk hackerlar ülkenin resmi internet sitelerini hacklerken Yunan devlet kurumlarına giren kullanıcılar sitelerinde Oruç Reis ile karşılaştılar. Yunan medyasının iddiasına göre; hacklenen kurumlar arasında ülkenin istihbarat servisi de bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk hackelar ülkedeki resmi kurumların internet sitelerini ele geçirdi.
Türk hackelar ülkedeki resmi kurumların internet sitelerini ele geçirdi.

Ülkemizin devlet kanalıyla egemenlik haklarını koruma mücadelesine bir destek de hackerlardan geldi. Türk hackerlar; Yunanistan'ın resmi internet sitelerini hackleyip Oruç Reis sismik araştırma gemimiz ile bayrağımızın bulunduğu görseli ana sayfalara yükledi.

  • Yunan kullanıcılar devlet kurumlarının ana sayfasına girdiği zaman karşılarında hem Türkçe hem İngilizce yazılan 'Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar bizim ölümü ve şehitliği seven bir ordumuz var' mesajıyla karşılaştılar.

Hacklenen internet sitesine Türk hackerların yüklediği görsel.

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Yunan istihabarat servisi de hacklenenlar arasında

Yunan gazetesi Kathimerini'nin iddiasına göre; Türk hackerların hacklediği siteler arasında Yunan İstihbarat Servisi de bulunuyor. Gazetede çıkan açıklamaya göre; Türk hackerlar ülkemiz hakkında negatif içerikler üreten sitelere hacklemeye devam edecekler

Yunan basınında çıkan iddiaya göre hackler devam edecek.

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Daha önce de Bakan yardımcısı hacklenmişti

Bu, Türk hackerların Yunanistan'da bulunan resmi kurumları ilk hedef alışı değil. 2019 yılında da o dönemki Spor Bakan Yardımcısı olan Giorgos Vasiliadis'in İnstagram hesabı hacklenmiş Ayasofya Camii ile Hacker grubunun görseli sayfada uzunca bir süre kalmıştı.

Hesabı hacklenen bakan yardımcısı

Hesabı hacklenen Vasiliadis daha sonra
Teknoloji ve Araştırma Kurumu'nun başına getirildi.

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