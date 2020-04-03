Teknoloji Yüzlerce lira değerindeki fotoğraf uygulaması bugünlerde ücretsiz
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Yüzlerce lira değerindeki fotoğraf uygulaması bugünlerde ücretsiz

En iyi fotoğraf düzenleme programları arasında yer alan Skylum Luminar 3, Skylum tarafından kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor. Programı ücretsiz olarak edinmek için yapmanız gereken tek şey Skylum’un e-posta servisine üye olmak.

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Fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız muhtemelen yakaladığınız muhteşem anları daha da özel kılabilecek ayarlar yapmak için birçok araç kullanıyorsunuzdur. Fotoğrafınızı çok daha güzel bir hâle getirmek için seçtiğiniz bu araçlar, temel olarak fotoğrafınızın renklerini ayarlamanızı sağlıyor.

Günümüzde piyasada bulunan profesyonel fotoğraf düzenleme araçları oldukça pahalı olabiliyor fakat bu araçlar arasında en iyilerden birisi olan Skylum Luminar 3, Skylum’un başlattığı yeni kampanyayla birlikte ücretsiz olarak dağıtılıyor. Üstelik aracı elde etmek için bir sürü form doldurmanız da gerekmiyor.

Uygulama ücretsiz

Skylum Luminar 3 nasıl alınır?

Skylum’un başlattığı yeni kampanyayla birlikte Skylum’un e-posta servisine abone olan herkes, normalde 460 TL’ye satılan Luminar 3 programının bir kopyasını kazanıyor. Skylum’un e-posta servisine abone olmak içinse yalnızca isminizi ve e-posta adresinizi bu bağlantıdaki forma yazmanız yeterli oluyor.

Skylum’un e-posta servisine kayıt olan kullanıcıların e-posta adreslerine birkaç dakika içinde Luminar 3 programı gönderiliyor. Luminar 3, Skylum’un Luminar serisinin bir önceki versiyonu olsa da bu program hâlâ fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlayacak en iyi yazılımlardan biri olarak kabul görüyor.

Webtekno'nun haberine göre; Skylum Luminar 3’ü bilgisayarınıza kurmak için öncelikle size gönderilen e-postayı açmanız gerekiyor. Ardından kullandığınız işletim sistemine göre önünüze sunulan seçeneklerden birine tıklıyor ve programı indirip kuruyorsunuz. Program kurulduktan sonra aynı e-postada size verilen lisans anahtarını program üzerinde doğrulayarak programı kullanmaya başlayabilirsiniz.


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