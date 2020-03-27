Apple binlerce lira fiyatı olan kurgu programlarından para almayacağını duyurdu

Teknoloji devi Apple kurgu programları Final Cut Pro X ile Logic Pro X'i 90 gün boyunca ücretsiz kullanıma açtı. Adobe ise bu konuda sessizliğini koruyor.

İşlerini evden yürüten kurguculara bir jest de Apple'dan geldi. Şirket, değeri 500 doları bulan Final Cut Pro X ve Logic Pro X'i 90 günlüğüne bedava yaptı. Kullanıcılar, bu süre boyunca iki uygulamayı da kullanarak kendilerini geliştirebilecek, yaratıcılıklarını konuşturabilecek.

Final Cut Pro X, normalde 30 gün ücretsiz deneme sürümü olan bir uygulama kullanıcılar bu karar ile 3 kat fazla zamana sahip oldu.

arşiv

Final Cut Pro X nedir?

Final Cut Pro X, ilk defa Macromedia Inc. tarafından geliştirilen ve daha sonra gelişimini Apple’ın üstlendiği, bağımsız klip yapımcılarına düzenleme, işleme ve videoyu birçok farklı dosya formatına dönüştürme imkanı sunan popüler bir video klip düzenleme ve oluşturma programı.

Logic X Pro nedir?

Logic Pro X, Logic'in şimdiye kadarki en ileri düzey sürümü. Profesyonel müzik yapımı, düzenleme ve miks işlemleri için gelişmiş yeni araçlar yaratıcı sonuçları hızlı bir şekilde elde etmek üzere tasarlanan modern bir arabirim etrafında oluşturuldu ve gerektiğinde daha fazla güç sağlayabiliyor. Logic Pro X'te çok büyük miktarda müzik aleti, efekt ve loop koleksiyonu bulunuyor, daha iyi sesli müzik üretmek için eksiksiz bir araç takımı sağlıyor.

REKLAM