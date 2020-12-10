Zoom uygulaması nasıl kurulur?

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişi evlerinden çalışıyor. Benzer şekilde eğitim de çevrimiçi ortama taşınmış durumda. Şirketler, çalışanlar arasındaki iletişimi kesintisiz bir şekilde sağlamak ve işlerin aksamadan yürümesini sağlamak için mesajlaşma / görüntülü konuşma uygulamalarına ağırlık veriyor. Öğrenciler de derslerini yine aynı yöntemle internetten takip ediyor.

Görüntülü ve sesli iletişim için oldukça fazla sayıda iletişim uygulaması var. Skype, Rocket Chat, Discord, Rocket Chat ya da Microsoft Teams bu listede yer alıyor. Ancak uzun süre yaptığı yaptırımlar ve pandemi dönemindeki güncellemeleriyle önemli oranda kullanıcı kazanan Zoom da listenin ilk sıralarında yer alıyor.

Salgın nedeniyle artan görüntülü görüşme ihtiyacı insanların daha çok Zoom'a yönelmesine neden oluyor. Kısaca Zoom uygulamasından bahsettikten sonra nasıl kurulduğuna ve nasıl kullanıldığına geçiş yapacağız.

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Zoom'un masaüstündeki görünümü bu şekilde.

Zoom uygulaması nedir?

Merkezi San Jose yani Kaliforniya'da bulunan Amerikan kökenli şirket, bulut tabanlı olarak internet üzerinden görüntülü ve sesli iletişim imkanı sunuyor. Az önce de bahsettiğimiz üzere daha çok uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim için kullanılıyor.

Zoom aslında eski bir Cisco Webex mühendisi ve yöneticisi olan Eric Yuan tarafından 2011'de kuruluyor ve 2 yıl sonra uygulama olarak kullanıcılara sunuluyor. Hem masaüstü hem de mobilde kullanımın çok basit olması aslında insanların Zoom'a yönelmesinin en önemli sebeplerinden biri.

Zoom, ek bir hesap açmaya gerek olmadan toplantıyı oluşturan kişi tarafından gönderilen ID ile de üyelik işlemi olmaksızın görüntülü görüşme imkanı sunuyor.

Zoom uygulaması nasıl kullanılır?

Zoom kullanmak aslında sanıldığından daha basit. Ancak bunun iki farklı versiyonu olduğunu eklemek gerekiyor. Eğer doğrudan web tarayıcı aracılığıyla bu servisten yararlanmak istiyorsanız aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz.

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Öncelikle zoom.us web sitesini açmak gerekiyor. Daha sonrasında giriş için Sign Up Free seçeneğiyle e-posta aktive ediliyor. Eğer daha önceden Zoom hesabı aldıysanız burada Join A Meeting düğmesiyle bir toplantıya katılabilir ya da Host A Meeting seçeneğiyle de yeni bir toplantı oluşturabilirsiniz. Böylece toplantı bağlantısını gönderdiğiniz kişiyi doğrudan toplantıya dahil edebilirsiniz.

Zoom masaüstü uygulaması

Eğer masaüstü uygulamaları kullanmak istiyorsanız bu da mümkün. Web sitesi yerine doğrudan masaüstü yazılımdan yararlanmak isteyenlerin de aynı yöntemi izlemesi yeterli.

Zoom İndirme Merkezi

Zoom'un mobil uygulama arayüzü de oldukça basit.

Zoom mobil uygulamaları

Mobil olarak akıllı telefon ya da tabletlerden Zoom'u kullanmak isteyenlerin uygulamaları indirmeleri gerekiyor. Tamamen ücretsiz olduğunu belirtmekte yarar var.

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Zoom App Store (iOS / iPhone - iPad)

Zoom Google Play (Android)

Aslında işlemler bu kadar basit.

Ancak bunlar haricinde eğer bir toplantıya katılacaksanız toplantı ID'sinin olması yeterli. Gelen bağlantıya tıklayarak toplantıya dahil olabilirsiniz.