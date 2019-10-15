Tel Abyad'da son durum: Onlarca köy kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 7. gününde devam ediyor.

Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn ve 5. gününde teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçelerinin kırsalında operasyonlar sürüyor.

İlçe merkezleriyle M4 otoyolu arasında kalan köylerin kurtarılması da hedefleniyor.

Harekatta saha hakimiyeti derinleşirken TSK ve SMO kurtarılan yerlerde tahkimat yapıyor.

YPG/PKK'dan onlarca köy kurtarıldı

9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde (Tel Abyad'ın Suluk beldesi) ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

SMO güçleri, kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamak için arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu çalışmalar sırasında, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve silah da ele geçiriliyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'daki son durum

Terör örgütü YPG/PKK, Şanlıurfa'nın karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ı Ocak 2013'te, Akçakale'nin karşısına denk düşen Tel Abyad'ı ise Haziran 2015'te işgal etmişti.

Sınırdaki bu yerleşimlerden Türkiye'nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan örgüt, buralarda yaşayan Arap ve Türkmen halkı tehcir etmiş, özel mülklerine el koymuş ve safına katılmaya zorlamıştı.

Hristiyan nüfusu da aynı uygulamaya tabi tutan terör örgütü, vergi adı altında haraç toplamış, okul müfredatlarına müdahale etmiş, uymayan okulları ise kapatmıştı.

YPG/PKK, her iki ilçede de kendisine muhalif Kürtleri bastırmış, siyasi partilerine mühür vurmuştu.

Rasulayn’da son durum: Çatışmalar yoğunlaştı Barış Pınarı Harekatı’nın yürütüldüğü Suriye’nin Rasulayn kentinde öğle saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD’nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğle saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.SON DURUM: KONTROLÜ ELE GEÇİRDİKMilli Savunma Bakanı Akar: "Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini grupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akar görüşmenin ardından Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamada bulundu. Barış pınarı Harekatı’nın başarılı bir şekilde devam ettiğini Kaydeden Bakan Akar, "Ülkemizin hak ve menfaati üzerine bir karar verdik. Bu karar 9 Ekim’den buyana uygulanmaya başlandı. Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla harekat devam ediyor. Tel Abyad ve Rasulayn kontrolümüz altında. Bölgenin kontrolü ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Buradaki mücadelemiz sadece YPG ile değil DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile. Bizim için tek hedef teröristler. Bunun dışında hiçbir etnik ve dini gurupla bu manada hiçbir işimiz söz konusu değil. Onların güvenliği bizim için önemlidir. Tel Abyad ve Rasulayn kontrol altına alındıktan sonra ülkemiz lehinde, silahlı kuvvetlerimiz lehinde, oradaki vatandaşlarımızın kardeşlerimizin yaptıkları açıklamalar ve gösteriler bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir" dedi."DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük, bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik"YPG’liler tarafından kaçırılan DEAŞ’lılara ilişkin konuşan Akar, "Bu DEAŞ konusunda bildiğiniz gibi bir hapishane meselesi var. Hapishaneler için elimizden gelen gayreti göstermeye razıyız. Bölgemizde bir tek DEAŞ Hapishanesi vardı. Oraya gittiğimiz zaman YPG’liler tarafından buranın boşaltıldığını ve DEAŞ’lıların kaçırıldığını gördük. Bunları da fotoğraf ve filmle tespit ettik. Muhataplarımızla bunları görüşmeye devam ettik ve görüşmeye de devam edeceğiz. İnsani konulara hassasız. Herhangi bir şekilde masum birine zarar gelmemesi için hem planlamada hem uygulamada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunun dışındaki haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu konuda TSK milli, manevi mesleki ilkelerine son derece bağlı. Elinden geldiğinde ahlaki değerler çerçevesinde mücadelesini sürdürüyor.Buradaki esas husus ülkemizin güneyinde Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizdir. Esas olan budur, gayretimiz budur. Bu sadece ülkemizin, halkımızın güvenliği değil. Aynı zamanda Suriye’nin kuzeyinin güneyi bir bölge haline gelmesiyle, orada yaşamakta olan Suriyeli kardeşlerimizin, evlerine ve topraklarına güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamakta bizim bir başka amacımızdır.Buradaki faaliyetlerin bu şekilde devamı ile inşallah burada güvenli bölge oluşacak, sonuçta burada sulh ve sükun gerçekleşecek bu harekat başarıyla gerçekleşecek" diye konuştu.