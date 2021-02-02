Adım adım Telegram hesabı silme işlemleri

Tamamen ücretsiz olarak kullanılan ve gizlilik sözleşmesine önem gösteren Telegram’ın kullanıcı sayısı artıyor. Bulut tabanlı bir işletim sistemine sahip olan Telegram’da kesintisiz bir mesajlaşma da söz konusudur. Peki Telegram’dan memnun kalmayanlar hesabını nasıl iptal edebilir?

TELEGRAM'A GÖÇ

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Değişikliğin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp'tan sanal göç eden binlerce kullanıcı Telegram'a yöneldi.

Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.



TELEGRAM HESABI KALICI OLARAK NASIL SİLİNİR?

Hesabınızı kalıcı olarak kapatmak için önünüzde iki yöntem bulunmaktadır. Zamanlama özelliğini kullanabilir ya da doğrudan hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz.

TELEGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Zamanlama özelliği veya link ile hesabınızı kapattığınızda hesabınızla ilişkili tüm mesajlar ve gönderiler silinir. Gruplarda gönderdiğiniz mesajların kopyaları ise kalır. Siz hesabınızı kapatmış olsanız da gruplarda gönderdiğiniz mesajlarınız erişebilir olacaktır. Bunun önüne geçebilmek adına süreli mesajları gönderebilirsiniz.

LİNKLE TELEGRAM HESABI KAPATMA

Telegram tarafından sunulan link ile hesabınızı zamanlama olmadan anında kalıcı olarak silebilirsiniz.

Android ve iOS Telegram hesap silme linki

- Sayfa üzerinden geçerli bir telefon numarası yazınız.

- Gelen kodu onaylayın

- Telegram hesabınızı kalıcı olarak silmek istediğinizi onaylayın

- Açılan sayfada “Evet, hesabımı silin” seçeneğini işaretleyin.

Bu aşamaların ardından Telegram hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

WhatsApp sohbetlerinize ulaşamıyor ve bu nedenle Telegram hesabınızı silip WhatsApp’a geri dönmek istiyorsanız artık buna gerek yok. WhatsApp sohbet geçmişinizi Telegram’a aktararak tüm konuşmalarınıza ulaşabilirsiniz.





Android ve iOS Telegram hesap silme linki

ZAMANLAMA İLE TELEGRAM HESABI SİLME

Zamanlama özelliğini açarak bir müddet girmediğiniz Telegram hesabınızı süresi geldiğinde kalıcı olarak silebilirsiniz. Seçtiğiniz tarih aralığında kullanılmayan hesaplarınız kendini imha edecektir.

Bu işlemi gerçekleştirmek için Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Hesabımı Sil > Süreyi Seçin kısmını inceleyebilirsiniz. 1, 3, 6 ay ve 1 yıl seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz tarihe kadar hesabınıza giriş yapmadığınız durumlarda tüm sohbet geçmişleriniz ve ayarlarınız tamamen silinecektir.









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