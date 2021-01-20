3 Adımda Telegram Web kullanma

WhatsApp'ın kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşacağını duyurdu. Ve bunu sözleşme maddesine ekledi. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılarında uygulamayı kullanamayacağını açıkladı. Bu karar sonrası, ülkemizden ve dünyadan büyük tepkiler alan Whatsapp'a alternatif uygulamaların başında Telegram ve yerli uygulama olan BİP yer aldı.

Çok sayıda kullanıcı telefonunda WhatsApp'ı sildi ve Telegram kullanmaya başladı. Telegram'ı ilk kez kullanan kullanıcılar bilgisayarda Telegram açma ve Telegram web nasıl kullanılır sorularına cevap aradı. İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

Bangladeşlilerin tercihi de BİP oldu: 92 basamak yükseldi Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın 2021 itibarıyla yeni kullanıcı sözleşmesini uygulamaya sokacak olması ve Türkiye'deki abonelerinin kullanabilmesi için 8 Şubat'a kadar kabul etme şartı koşması büyük tepki toplamıştı.BİP son 6 günde 10 milyon kişi tarafından indirildiBu kararın ardından milyonlarca kişinin tercihi Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu BİP olmuştu. BİP’e gösterilen ilginin sınırları Türkiye sınırlarını aştı. BiP, WhatsApp'ta mahremiyetin korunmasına ilişkin endişelerin ardından Bangladeşli kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen uygulama oldu.WhatsApp krizi ertelediBİP'i kullanmanın WhatsApp'tan daha güvenli olduğunu düşündüklerini belirten Bangladeşliler, mahremiyet konusundaki endişelerinden dolayı BiP'e geçmeye karar verdiklerini söylüyor. Uygulama ülke bazında indirilme sayısı olarak son günlerde 92 basamak birden yükseldi.BiP kullanım kılavuzu: BiP nasıl kullanılır, neler yapılabilir?Türkiye sevgisi etkili olduDakka Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Enstitüsünden Prof. Zerina Begüm, Bangladeşlilerin Türkiye hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğunu dile getirdi. Begüm, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan duyguların, uygulamanın Bangladeş’te benimsenip kullanılmasında büyük rolü olduğunu söyledi.





TELEGRAM WEB NASIL KULLANILIR?





Adım 1: Öncelikle dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdaki web tarayıcınızdan (Chrome, Safari, Firefox vb.) Telegram web sitesine giriş yapın.



Adım 2: Telegram oturum açma sayfası ekranı üzerinden ülkenizi seçin ve telefon numaranızı yazın. Daha sonra, "İleri" düğmesine tıklayın veya klavyenizdeki enter tuşuna basın.

Adım 3: Girdiğiniz telefon numarasının doğru olup olmadığını soran bir onay penceresi ardından size gönderilen kodu girin. Kodu girdikten sonra "İleri" butonuna basın. Bu işlemlerin ardından Telegram Web üzerinden hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Telegram web girişi için: https://web.telegram.org/



TELEGRAM WEB'İ MASAÜSTÜNE DE İNDİREBİLİRSİNİZ





Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz. Telegram bilgisayarda kullanmak için iki seçeneğiniz olduğu gibi Telegram Web dışında uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine yönelik 3 farklı versiyonu bulunan uygulamayı ilk olarak resmi internet sitesinden bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından kurarak kullanıma hazır hale getirmeniz gerekir.





TELEGRAM NEDİR?





Telegram, diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi kullanıcılarına çevrimiçi hizmet sunan bir çeşit ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, Facebook Messenger ve Signal uygulamalarında olduğu gibi anlık mesajlaşma hizmeti sunmakta olan Telegram, kullanıcılarının her türlü mesaj, fotoğraf, video ve dosyayı göndermesine izin vermektedir. Bulut tabanlı bir mesajlaşma sistemine sahip olan bu uygulama, ücretsiz olarak VoIP üzerinde sesli ve görüntülü arama işlemine de izin vermektedir. Günümüzde 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan telegram, günde yaklaşık 1.5 milyon yeni üyesiyle dünyanın hemen her yerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

WhatsApp kullanıcılarını kaybetmemek için çırpınıyor: Gazetelere tam sayfa ilan verdiler Milyonlarca kişi tarafından kullanılan dünyanın en yaygın mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek, kullanıcılarına bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyi zorunlu kılmıştı.WhatsApp güncellemesi yeni gizlilik kurallarını onaylamayı zorunlu kılıyorBu gelişme, milyonlarca kişinin diğer mesajlaşma uygulamalarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek isteyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.Bangladeşlilerin tercihi de BİP oldu: 92 basamak yükseldiİlan başlığında “WhatsApp, gizliliğinize saygı duyar ve korur” ifadesiyle güncellemeye ilişkin açıklama yapıldı.WhatsApp, haklarında artan güvenlik endişelerine cevap amacıyla daha önce "Bazı söylentilere yanıt vermek ve uçtan uca şifreleme ile özel mesajlarınızı korumaya devam edeceğimizi yüzde yüz ortaya koymak istiyoruz" mesajıyla bir açıklama yapmıştı.WhatsApp geri adım attı: 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecekAB’ye ayrıcalık: WhatsApp'tan kaçış

Basit, hızlı ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkan telegram; Android, iOS, Windows Phone, Windows NT, macOS ve Linux işletim sistemlerine uygun akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir. Aynı anda hem cep telefonundan hem de telegram web üzerinden bağlantı olanağına izin vermekte olan uygulama, 200.000 kişiye kadar olan gruplar oluşturmanıza ve sınırsız kitlelere yayın yapabileceğiniz kanallar açmanıza olanak tanımaktadır.