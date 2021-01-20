3 Adımda Telegram Web kullanma

WhatsApp'ın kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşacağını duyurdu. Ve bunu sözleşme maddesine ekledi. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılarında uygulamayı kullanamayacağını açıkladı. Bu karar sonrası, ülkemizden ve dünyadan büyük tepkiler alan Whatsapp'a alternatif uygulamaların başında Telegram ve yerli uygulama olan BİP yer aldı.
Çok sayıda kullanıcı telefonunda WhatsApp'ı sildi ve Telegram kullanmaya başladı. Telegram'ı ilk kez kullanan kullanıcılar bilgisayarda Telegram açma ve Telegram web nasıl kullanılır sorularına cevap aradı. İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda.
TELEGRAM WEB NASIL KULLANILIR?
Adım 1: Öncelikle dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdaki web tarayıcınızdan (Chrome, Safari, Firefox vb.) Telegram web sitesine giriş yapın.
Adım 2: Telegram oturum açma sayfası ekranı üzerinden ülkenizi seçin ve telefon numaranızı yazın. Daha sonra, "İleri" düğmesine tıklayın veya klavyenizdeki enter tuşuna basın.
Adım 3: Girdiğiniz telefon numarasının doğru olup olmadığını soran bir onay penceresi ardından size gönderilen kodu girin. Kodu girdikten sonra "İleri" butonuna basın. Bu işlemlerin ardından Telegram Web üzerinden hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Telegram web girişi için: https://web.telegram.org/
TELEGRAM WEB'İ MASAÜSTÜNE DE İNDİREBİLİRSİNİZ
Telegram’ın web sürümünü de kullanabilir veya Windows, macOS ve Linux için masaüstü uygulamalarımızdan birini yükleyebilirsiniz. Telegram bilgisayarda kullanmak için iki seçeneğiniz olduğu gibi Telegram Web dışında uygulamayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Windows, Mac ve Linux işletim sistemlerine yönelik 3 farklı versiyonu bulunan uygulamayı ilk olarak resmi internet sitesinden bilgisayarınıza indirmeniz ve ardından kurarak kullanıma hazır hale getirmeniz gerekir.
TELEGRAM NEDİR?
Telegram, diğer popüler mesajlaşma uygulamalarında olduğu gibi kullanıcılarına çevrimiçi hizmet sunan bir çeşit ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, Facebook Messenger ve Signal uygulamalarında olduğu gibi anlık mesajlaşma hizmeti sunmakta olan Telegram, kullanıcılarının her türlü mesaj, fotoğraf, video ve dosyayı göndermesine izin vermektedir. Bulut tabanlı bir mesajlaşma sistemine sahip olan bu uygulama, ücretsiz olarak VoIP üzerinde sesli ve görüntülü arama işlemine de izin vermektedir. Günümüzde 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan telegram, günde yaklaşık 1.5 milyon yeni üyesiyle dünyanın hemen her yerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Basit, hızlı ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulaması olarak ön plana çıkan telegram; Android, iOS, Windows Phone, Windows NT, macOS ve Linux işletim sistemlerine uygun akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir. Aynı anda hem cep telefonundan hem de telegram web üzerinden bağlantı olanağına izin vermekte olan uygulama, 200.000 kişiye kadar olan gruplar oluşturmanıza ve sınırsız kitlelere yayın yapabileceğiniz kanallar açmanıza olanak tanımaktadır.
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