Teşkilat 56. Bölüm Fragman yayınlandı mı? TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 55. bölümü dün akşam yayınlandı. Ömer ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun fitilini ateşler. Planına kararlılıkla devam eden Hartley'nin kirli planı Türkiye'yi uluslararası arenada köşeye sıkıştır, terör devletine destek sağlamak. Hepsi ve daha fazlası için Teşkilat son bölümünde. Teşkilat 55. Bölümü full izlemek ve 56. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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