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Teşkilat 56. Bölüm Fragman yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 55. bölümü dün akşam yayınlandı. Ömer ve Zehra, tehlikeli bir operasyonun fitilini ateşler. Planına kararlılıkla devam eden Hartley'nin kirli planı Türkiye'yi uluslararası arenada köşeye sıkıştır, terör devletine destek sağlamak. Hepsi ve daha fazlası için Teşkilat son bölümünde. Teşkilat 55. Bölümü full izlemek ve 56. Bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşkilat 55. Bölüm tek parça full izle
Teşkilat 55. Bölüm tek parça full izle

TRT 1 ekranlarında Teşkilat dizisinin 55. bölümü 13 Kasım günü yayınlandı. Başrollerini Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi her pazar akşamı saat 20:00’de izleyicilerle buluşuyor.

Teşkilat 55. bölüm izle

Teşkilat 55. bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

Teşkilat 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

20 Kasım Pazar akşamı bölümü ile ekranlara gelecek olan Teşkilat 56. Bölüme ait fragman henüz yayınlanmadı. Teşkilat son bölüm fragman yayınlandığı anda burada yer alacaktır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Teşkilat oyuncu kadrosu kimler var kimler dizide yer aldı?

  • Murat Yıldırım,
  • Deniz Baysal,
  • Turgut Tunçalp,
  • Levent Can,
  • Yunus Emre Yıldırımer,
  • Nihat Alptuğ Altınkaya,
  • Tuncer Salman,
  • Serdar Yeğin,
  • Yavuz Bingöl,
  • Uğur Ahmet Say,
  • Mehmet Usta,
  • Çağlar Ertuğrul,
  • Mesut Akusta,
  • Ezgi Eyüboğlu,
  • Ezgi Şenler,
  • Ergün Metin,
  • Seren Deniz,
  • Yunus Narin,
  • Atılay Uluışık,
  • Cansu Büşra Tuman,
  • Ebru Nil Aydın,
  • Hande Dilan Hancı
  • Teşkilat yönetmeni kim?
  • Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç
  • Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar.

Gönül Dağı 77. Bölüm Fragman
ÖZGÜN
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