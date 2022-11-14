Teşkilat 56. Bölüm Fragman yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında Teşkilat dizisinin 55. bölümü 13 Kasım günü yayınlandı. Başrollerini Deniz Baysal, Murat Yıldırım ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizi her pazar akşamı saat 20:00’de izleyicilerle buluşuyor.
Teşkilat 55. bölüm izle
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Teşkilat 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
20 Kasım Pazar akşamı bölümü ile ekranlara gelecek olan Teşkilat 56. Bölüme ait fragman henüz yayınlanmadı. Teşkilat son bölüm fragman yayınlandığı anda burada yer alacaktır.
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Teşkilat oyuncu kadrosu kimler var kimler dizide yer aldı?
- Murat Yıldırım,
- Deniz Baysal,
- Turgut Tunçalp,
- Levent Can,
- Yunus Emre Yıldırımer,
- Nihat Alptuğ Altınkaya,
- Tuncer Salman,
- Serdar Yeğin,
- Yavuz Bingöl,
- Uğur Ahmet Say,
- Mehmet Usta,
- Çağlar Ertuğrul,
- Mesut Akusta,
- Ezgi Eyüboğlu,
- Ezgi Şenler,
- Ergün Metin,
- Seren Deniz,
- Yunus Narin,
- Atılay Uluışık,
- Cansu Büşra Tuman,
- Ebru Nil Aydın,
- Hande Dilan Hancı
- Teşkilat yönetmeni kim?
- Yönetmen: Burak Arlıel, Burak Müjdeci, Hakan Kırvavaç
- Senarist: Timur Savcı, Burak Sağyaşar.