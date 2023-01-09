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Teşkilat 61. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın 60. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her hafta pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstünde kalmıştır. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Teşkilat 60. bölümü tek parça full izlemek ve 61. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teşkilat 60. Bölüm Tek Parça Full (TRT İZLE)
Teşkilat 60. bölüm

TRT 1’de her pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümü dizi severlerle buluştu. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 60. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Teşkilat 60. bölümü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

TEŞKİLAT 61. BÖLÜM FRAGMANI

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.

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