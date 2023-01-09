Teşkilat 61. Bölüm Fragmanı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın 60. bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Her hafta pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstünde kalmıştır. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Teşkilat 60. bölümü tek parça full izlemek ve 61. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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