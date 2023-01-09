Teşkilat 61. Bölüm Fragmanı

TRT 1’de her pazar akşamı saat 20:00’de yayınlanan Teşkilat dizisinin son bölümü dizi severlerle buluştu. Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat dizisinin son bölümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEŞKİLAT 60. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
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TEŞKİLAT 61. BÖLÜM FRAGMANI
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.