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Teşkilat 63. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat’ın 62. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Her hafta pazartesi saat 20:00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde, tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer’in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis’in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Tetikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra’nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir. Teşkilat 62. bölümü tek parça full izlemek ve 63. bölüm fragmanına için haberimize bakabilirsiniz.

9:28 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 63. bölüm

Teşkilat 63. bölüm

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat 62. bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 62. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 62. bölümü tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 63. BÖLÜM FRAGMANI


TEŞKİLAT 62. BÖLÜM ÖZETİ

Tetikçinin kendisi olduğunu öğrenen Ömer’in hedefinde Halit Başkan vardır. Francis’in başına silah dayaması ile Ömer köşeye sıkışır. Tetikçinin Ömer olduğunu anlayan Zehra’nın ise zor bir inisiyatif alması gerekir. Bu açmaz tüm dengeleri alt üst edecektir.

Hartley’in gelecek planlarına ulaşmanın yolunun Frederick’ten geçtiğini gören ekip üyeleri, Frederick’i ele geçirmek için kolları sıvar. Ömer ve Zehra, sahada çetin bir mücadele verirken; Kuzey Irak’ta kaosun içinde olan ekibin başarılı olmaları için tek bir seçenekleri vardır. Bu seçenek yeni bir yolun başlangıcı olacaktır.

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.



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2 hours ago
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Teşkilat 63. Bölüm Fragmanı
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