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Teşkilat 65. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat dün akşam 64. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu haftaki bölümünde başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır. Teşkilat 64. bölümü tek parça full izlemek ve 65. bölüm fragmanı ve özeti için haberimize göz atabilirsiniz.

09:24 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Teşkilat 64. Bölüm

Teşkilat 64. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 64. bölümü dün akşam dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 64. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 64. bölümü tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 65. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 65. bölüm fragmanı için

TEŞKİLAT 64. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyonun ardından Frederick’i alan ekip, çıkış planını uygularken çatışmanın ortasında kalıyor. Efkar’ın namlusunun hedefinde olan Hartley için tehlike çanları çalmaktadır. Savunma sanayisine karşı bir tehdit olacağı bilgisine ulaşan ekip ise vakit kaybetmeden operasyona başlama kararı alır.

Hartley’e ulaşmaya çalışan Ömer, Hasan Atmaca’yla ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşır. Efkar’ın Hartley planı sonucunda karşısına çıkan kişi beklemediği birisi olacaktır. Hartley ve Efkar arasındaki savaşı başlatacak düğüm, artık kopmak üzeredir!

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.


#Teşkilat
#TRT 1
#dizi
#Frederick
#Hartley
1 saat önce
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Teşkilat 65. Bölüm Fragmanı
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