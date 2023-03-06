Savaşı başlatan kurşun Efkar tarafından sıkılmıştır. Efkar, yaptığı hamle ile kendi sırrını açık etmesine ramak kala her şeyi Ömer’e anlatmak üzere hazırlanır. Babasının yaşadığından artık emin olan Ömer ise içinde bulunduğu durumu sorgularken geçmişle yüzleşmek için bir adım atar.