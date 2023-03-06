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Teşkilat son bölüm özeti ve 67. bölüm fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat dün akşam 66. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her pazar akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin bu bölümünde, savaşı başlatan kurşun Efkar tarafından sıkılmıştır. Efkar, yaptığı hamle ile kendi sırrını açık etmesine ramak kala her şeyi Ömer’e anlatmak üzere hazırlanır. Babasının yaşadığından artık emin olan Ömer ise içinde bulunduğu durumu sorgularken geçmişle yüzleşmek için bir adım atar. Teşkilat 66. bölümü TRT’den tek parça full izlemek ve 67. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:06 . 6/03/2023 Monday
Yeni Şafak
Teşkilat 66. Bölüm Tek Parça

Teşkilat 66. Bölüm Tek Parça

TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat yeni bölümüyle dün akşam ekran karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT 66. BÖLÜM ÖZETİ

Savaşı başlatan kurşun Efkar tarafından sıkılmıştır. Efkar, yaptığı hamle ile kendi sırrını açık etmesine ramak kala her şeyi Ömer’e anlatmak üzere hazırlanır. Babasının yaşadığından artık emin olan Ömer ise içinde bulunduğu durumu sorgularken geçmişle yüzleşmek için bir adım atar.

Hartley, hastanede ölüm kalım mücadelesi verirken savunma sanayine ait çok önemli verilerin çalınması üzerine Brüksel’e operasyona giden ekip, büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaktır. Efkar’ın ise Hartley’le kapattığını zannettiği defteri aslında kapanmamıştır. Değişen dengelerle geçmişin intikamı yeniden başlamıştır.

TEŞKİLAT 66. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Teşkilat 66. bölümü tek parça full izlemek için

TEŞKİLAT 67. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat 67. bölüm fragmanı için

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.



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#TRT 1
#dizi izle
#fragman
#66. bölüm
#TRT izle
1 saat önce
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Teşkilat son bölüm özeti ve 67. bölüm fragmanı
ÖZET | Inter-Lecce: 2-0
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