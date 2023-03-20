Teşkilat 68. Bölüm
TRT 1’in sevilen dizilerinden Teşkilat’ın 68. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne ve özetine, 69. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TEŞKİLAT 68. BÖLÜM ÖZETİ
Ömer ve Efkar’ın ayrı ayrı attığı adımlar riskli bir çatışmanın fitilini ateşlerken içinde bulundukları durum herkes için tehlikeli bir hal alır. Hasan Atmaca meselesini kökten çözmek isteyen Hartley kimsenin onaylamadığı bir yola başvurur.
Tüm olumsuzluklara rağmen Sacide’nin yeni evine taşınması, sürpriz yeni komşularını da beraberinde getirir. Ekibin ve Efkar’ın aynı hedefe doğru ilerlemesi yollarını kesiştirecekken Hartley sinsi planını devreye sokar. Yaşanacak gelişmeler yeni hikayelerin kapısını aralayacaktır.
TEŞKİLAT 68. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
TEŞKİLAT 69. BÖLÜM FRAGMANI
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda;
Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Ergün Metin, Seren Deniz, Yunus Narin, Atılay Uluışık, Cansu Büşra Tuman, Ebru Nil Aydın, Hande Dilan Hancı, Ela Naz Koçak rol alıyor.